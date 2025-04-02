Aslı Baykal, 'sokak' ve 'boykot' çağrısına karşı da devrede: AKP'ye açık destek mesajı

Yayınlanma: 02.04.2025 - 11:04

Güncelleme: 02.04.2025 - 11:06

CHP’nin eski genel başkanlarından Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP'nin de dahil olduğu 2 Nisan Tüketim Boykotu'na karşı hükümetin yanında olduğunu açıkça dile getirdi.

Aslı Baykal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, CHP'nin hedefinin insanları birbirine düşürmek ve ülkeyi çıkmaza sürüklemek olduğunu öne sürdü.

Baykal, iktidarınsa "soğukkanlılıkla Türkiye'ye sahip çıktığını ve millet sevdasına sahip olduğunu" iddia etti.

Baykal'ın sözleri şöyle:

"Herkes biliyor ki sokak ve boykot çağrılarına katılan kadar katılmayan, karşı boykot yapmak isteyen, biz de sokağa çıkalım diyenler var.

Nihai hedefi bu şekilde insanları birbirine düşürmek olan olan ana muhalefet ülkemizi çıkmaza sürüklemek için siyaset yaparken;

Herkesin sabırla olayları izlemesini sağlayan hükümet

Soğukkanlılıkla Türkiyeye sahip çıkıyor, ana muhalefetin ülkemizi yakma hevesi ile körüklediği ateşi söndürmeye çalışıyor.

Bir kez daha maskeler düştü ve millet sevdasına sahip olan gün gibi ortaya çıktı.

Savaş yöntemlerinin değiştiği bu çağda, Elbirliği ile ülkemize yapılan bir saldırıyı daha atlatacağız."

İBB'YE OPERASYONA DA DESTEK OLMUŞTU

Aslı Baykal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklandığı, İBB'yi hedef alan operasyonlara da "Bu soruşturmalar ülkenin zararına değil çok yararına ve temiz siyaset için büyük adımlar" açıklaması yaparak desteğini sunmuştu.