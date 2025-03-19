Aslı Baykal'dan İBB'ye yönelik operasyona destek: 'Temiz siyaset için büyük adımlar'

Yayınlanma: 19.03.2025 - 10:51

Güncelleme: 19.03.2025 - 10:51

CHP’nin eski genel başkanlarından Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da gözaltına alındığı operasyona destek mesajı verdi.

CHP’ye yeni bir kurultay "öneren" Aslı Baykal, X hesabı üzerinden şu ifadeleri kullandı:

“Bugünkü gözaltılar üstüste darbeler gibi görünüyor ama muhtemelen bekletildi bile diploma soruşturmasını etkilememek için.

İmamoğlu'nun CHP üzerindeki etkinliği düşünülünce bu etki nereden kaynaklanıyor ne ile besleniyor diye düşünmemek mümkün değil.

Çok gereksiz, tek kişilik, apar topar bir önseçim yapılma sebebi bu gözaltıların olacağını bilmek ve vatandaşı adalet ile karşı karşıya getirmek idi.

Bu soruşturmalar ülkenin zararına değil çok yararına ve temiz siyaset için büyük adımlar.

Bize düşen Türk adaletine güvenmek ve soruşturmaların sonucunu beklemek.

CHP'ye düşen güzel bir takvim belirleyip tertemiz bir kurultay yapmak, Atatürk'e gerçekten bağlı bir kadro ile yoluna devam etmek.”

İşte Aslı Baykal'ın o paylaşımı: