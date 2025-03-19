Ekrem İmamoğlu'na gözaltı dünya basınında: 'Erdoğan'ın başlıca rakibi'

Yayınlanma: 19.03.2025 - 10:35

Güncelleme: 19.03.2025 - 10:45

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Dün diploması iptal edilen İmamoğlu ile birlikte, belediye başkanları, yöneticiler, gazeteciler ve iş insanlarının da olduğu 100’e yakın kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İmamoğlu’nun gözaltına alınması, dünya basınında da geniş yankı uyandırdı:

THE GUARDİAN

The Guardian, "İstanbul belediye başkanı muhtemel cumhurbaşkanlığı adaylığından günler önce tutuklandı" başlığıyla taşıdığı haberde, şu ifadelere yer verdi:

"Devlet medyasının bildirdiğine göre, Türk polisi Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli rakiplerinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yolsuzluk ve terör bağlantıları iddialarına yönelik bir soruşturma kapsamında tutukladı."

REUTERS

Reuters, haberi, "Türkiye, muhalefetin 'darbe' olarak nitelendirdiği olayda Erdoğan'ın başlıca rakibini gözaltına aldı" başlığıyla gündeme taşıdı.

Reuters, "Türk yetkililer Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başlıca siyasi rakibini, ana muhalefet partisinin "bir sonraki cumhurbaşkanımıza karşı bir darbe girişimi" olarak nitelendirdiği yolsuzluk ve terörist bir gruba yardım etmek gibi suçlamalarla gözaltına aldı. İstanbul'un popüler belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik bu hamle, muhalefeti susturmaya yönelik siyasi bir girişim olarak eleştirilen, ülke genelinde muhalif isimlere yönelik aylardır süren agresif bir yasal baskının son noktası olarak görülüyor" diye yazdı.

FRANCE 24

France 24 ise, "Türk polisi Erdoğan'ın en büyük rakibi olan İstanbul Belediye Başkanını gözaltına aldı" başlığını attı.

France 24, olayı, "CHP içinde popüler ve güçlü bir figür olan İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlıca siyasi rakibi ve gözaltına alınması, 2028 cumhurbaşkanlığı seçimleri için partinin adayı olarak gösterilmesinden günler önce gerçekleşti. Erdoğan'a meydan okuyabilecek en güçlü aday olarak görülen İmamoğlu'nun kariyeri, eleştirmenlerin siyasi amaçlı olduğunu söylediği bir dizi hukuki davanın gölgesinde kaldı" şeklinde duyurdu.

TIMES OF ISRAEL

The Times of Israel, "Erdoğan'ın başlıca rakiplerinden İstanbul Belediye Başkanı tutuklandı, Türkiye'de internet kısıtlamaları getirildi" başlığını kullandı.

The Times of Israel, "Türk polisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en önemli rakiplerinden biri olan İstanbul Belediye Başkanı'nı, yolsuzluk ve terör bağlantıları iddialarına yönelik bir soruşturma kapsamında tutukladı" ifadelerini kullandı.

BLOOMBERG

Bloomberg, olayı "Türk polisi Erdoğan'ın rakibi Ekrem İmamoğlu'nu gözaltına aldı" şeklinde duyurdu.

Bloomberg, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türk makamlarının üniversite diplomasını iptal etmesinden bir gün sonra Çarşamba sabahı evinde gözaltına alındı. Bu, bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'a meydan okumasını engelleyebilecek bir hamle" diye yazdı.

NEW YORK TİMES

New York Times, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik, "Türkiye, muhalefetin önde gelen isimlerinden İstanbul Belediye Başkanını tutukladı" başlığını kullandı.

New York Times haberde, "İmamoğlu, 2028'de yapılması planlanan bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhtemel bir rakip olarak görülüyor, ancak erken seçim olasılığı da var. İmamoğlu ve diğer muhalif isimler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümetini, İmamoğlu'nu siyasetten dışlayarak seçimlerde muhtemelen Erdoğan'a karşı aday olamamasını sağlamaya çalışmakla suçluyor" ifadelerine yer verdi.

WASHINGTON POST

Washington Post, "Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakibi olan İstanbul Belediye Başkanı hakkında gözaltı kararı verdi" şeklinde başlık attı.

Washington Post, "Türkiye'de savcılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a muhalefetin yüksek profilli bir üyesi olan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına karar verdi" diye yazdı.

RADİO FRANCE INTERNATİONALE (RFI)

Radio France Internationale (RFI), olayı, "Türk polisi Erdoğan'ın başlıca rakibi olan İstanbul belediye başkanını gözaltına aldı" şeklinde duyurdu.

AFP

AFP ise, "Türk polisi İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tutukladı" şeklinde açıkladı.

AFP, "CHP içinde popüler ve güçlü bir figür olan İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlıca rakibi ve gözaltına alınması, 2028 cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday gösterilmesinden günler önce gerçekleşti" ifadelerine yer verdi.

KATHİMERİNİ

Kathimerini, olayı, "Gözaltına alınan İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu, Erdoğan'ın en önemli rakibi olarak görülüyor" şeklinde duyurduğu haberde, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Çarşamba günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yolsuzluk ve terörist bir gruba yardım etmek gibi suçlamalarla gözaltına aldı ve ana muhalefet partisi bu adımı “bir sonraki cumhurbaşkanına karşı darbe girişimi” olarak eleştirdi. Muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) önde gelen isimlerinden biri olan İmamoğlu, uzun zamandır Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın en zorlu rakibi olarak görülüyor."

Kathimerini, "Laik partisinin geleneksel tabanının ötesindeki cazibesi onu ulusal sahneye taşıdı ve CHP'nin bir sonraki seçimde cumhurbaşkanı adayı olarak göstermesi beklenen rekabetçi bir rakip haline getirdi. Çarşamba günü suç örgütü liderliği, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla birlikte gözaltına alınması, Türkiye'nin geleceğini şekillendirebilecek siyasi bir hesaplaşmayı tırmandırıyor" diye ekledi.

TASNİM

Tasnim, "Türk yetkililer İstanbul Belediye Başkanı hakkında gözaltı kararı verdi" başlığını atarak, "Türk makamları Çarşamba günü İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında gözaltı kararı verdi ve belediye başkanının konutuna polis güçlerini gönderdi" ifadelerini kullandı.