Aslıyüksek Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na atandı: Bilal Erdoğan ayrıntısı...

29 Ocak 2022 Cumartesi, 09:35

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkındaki kararlar, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Buna göre; AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adli Tıp Kurumu Başkanlığına, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü öğretim üyesi Dr. Hızır Aslıyüksek'i atadı.

Aslıyüksek, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü’nde öğretim üyesiyken, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu döneminde 4 Ağustos 2015 tarihli üçlü kararname ile Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığı görevine getirilmişti.

Eski AKP Rize Milletvekili Hikmet Ayar, 25 Ocak’ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Adli Tıp Kurumu başkanlığına atanan hemşehrimiz, Dr. Hızır Aslıyüksek kardeşime yeni görevinde başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun” demişti.

Aslıyüksek, aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın başkanı olduğu İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti’nin üyesi ve vakfın kurucuları arasında yer alıyor.

Resmi Gazete’de yayınlanan kararlara göre ayrıca; Ticaret Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına Nurullah Celal Uslu; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanlığına Hasan Özçelik ve üyeliklerine Muhiddin Gülal, Ahmet Pelit, Ünal Eryılmaz atandı. Ticaret Bakanlığı Ticaret Başmüfettişliklerine Mehmet Özkoç ve Gümrükler Genel Muhafaza Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akıllı atandı.