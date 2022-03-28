ASO Başkanı Özdebir'den 'asgari ücret' yorumu: İşletmeler 3 kişi yerine 2 kişi çalıştıracak, 1 kişinin ücretini öbürlerine verecek

28 Mart 2022 Pazartesi, 13:18

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Afyonkarahisar'da basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya gelerek, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Asgari ücretin, enflasyondaki artışla hızlı şekilde eridiğini belirten Özdebir, hayat standartlarının eriyen ücretler karşısında düzeltilmesi gerektiğini söyledi. Özdebir, bunun yapılmaması halinde işletmelerin getirebileceği "çözüm"ü de "Belki 3 kişi çalıştıracağına 2 kişi çalıştıracak, 1 kişinin ücretini de öbürlerine verecek" ifadeleriyle açıkladı.

Özdebir, "Bu konuda kanuni düzenleme yapılabilir. İşletmeler kanuni bir düzeltme olmasa bile bunu telafi eder diye düşünüyorum. İşletmelerin mali bünyelerine ve karlılıklarına göre, dayanabilecekleri oran neyse onu yapacaklar. Karlılığı yüksek olan firmada daha yüksek oranda olur, düşük olan firmalar da yapabildiği kadar yapar. İnsanları aç bırakamazsınız, devlet artırmasa da bir şekilde işletmeler bunu artırmaya çalışacaklar. Belki 3 kişi çalıştıracağına 2 kişi çalıştıracak, 1 kişinin ücretini de öbürlerine verecek. Firmalar, yanında çalıştırdığı insanların ihtiyaçlarını, gücünün yettiği kadar karşılamak mecburiyetinde" dedi.

Tüketici ve üretici enflasyonu arasındaki makasın giderek büyüdüğüne dikkati çeken Özdebir, Rusya-Ukrayna savaşının bu makası biraz daha açabileceğini dile getirdi. Özdebir, bu ülkelerin buğdaydan ayçiçeğine, demirden çeliğe kadar çok sayıda üründe Türkiye'nin en büyük tedarikçisi olduğunu hatırlatarak, Rusya'ya yönelik yaptırımların etkisinin özellikle bu ürünlerde fiyatların artmasına yol açabileceğini anlattı.

"SANAYİDE ÇARKLAR HIZLI ŞEKİLDE DÖNMEYE DEVAM EDİYOR"

Türkiye'de ihracatın güzel gittiğini söyleyen Özdebir, özellikle başkentteki çoğu sanayi işletmesinde, gelecek birkaç ayın üretim programlarının dolu olduğu bilgisini verdi. Özdebir, sanayide çarkların hızlı şekilde dönmeye devam ettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Bu işletmeler eğer ihracatlarını devam ettirirlerse mutlaka çalışanlarını da aynı şekilde kollayacaklardır ama sadece iç piyasaya iş yapanlar bir de daralma yaşarsa bununla birlikte işten çıkarmalar da yaşanabilir. Firmaların ayakta durabilmeleri, hayatlarını devam ettirebilmeleri, işler açıldığı zaman tekrar istihdamı sürdürebilmeleri açısından biraz kabuklarına çekilmek mecburiyetinde olabilirler. İnşallah böyle şeyler olmaz."

"FİRMALAR ELEMAN BULAMIYOR"

Özdebir, hizmet ve bazı sanayi sektörlerinde işsizlik yaşanabileceğini ancak, ASO üyesi firmalar arasında işten çıkarmanın aksine, eleman bulamama gibi şikayetler olduğuna değinerek, ihracatın devam etmesi halinde istihdam artışının da süreceği tahmininde bulundu.

Sanayi girdilerinin son bir yılda yüzde 300 arttığını ancak sermayelerin ve kredi limitlerinin gerilediğini hatta bazı kısıntılar yapıldığını belirten Özdebir, Türkiye'de kıt olan şeyin sermayeye erişim olduğunu ve bu duruma çare bulmak gerektiğini bildirdi.