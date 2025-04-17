Atalay’ın AYM kararı Meclis tutanaklarına eklendi, bu kez de ‘içtüzüğe aykırı’ notu düşüldü... CHP'li Emir: 'Bürokratlara baskı yapıldı!'

Yayınlanma: 17.04.2025 - 12:06

Güncelleme: 17.04.2025 - 12:06

CHP’li Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, dün TBMM Genel Kurulu’nda milletvekilliği düşürülen Can Atalay’ın serbest bırakılması ve yeniden milletvekilliğine dönmesiyle ilgili Anayasa Mahkemesi (AYM) kararını okuttu. Bunun üzerine CHP, artık hukuken Atalay’ın tahliye olması gerektiğini söyledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise konuyla ilgili “Karaca’nın anayasaya, içtüzük ve teamüllere aykırı olarak bir metni katip üyeye okutması hem yetki aşımı hem de hukuken yok hükmündedir. Karaca ve Katip Üye Sibel Suiçmez’i kınıyor, haklarında anayasa ve içtüzükten kaynaklanan yetkilerimi kullanacağımı beyan ediyorum” dedi.

‘İÇTÜZÜĞE AYKIRI’ NOTU DÜŞÜLDÜ

Karaca’nın AYM kararını okuttuğu anlar da önce Meclis tutanaklarından çıkartıldı, sonra ise tekrar eklendi. Ancak kararın okutulduğu anlarla ilgili tutanağa “Bu bölümde Meclis gündeminde yer almayan bir okuma işlemi TBMM İçtüzüğü’ne aykırı olarak yapılmıştır” notu düşüldü.

Gelişmelere ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir “Tutanak, Meclis’in namusudur. Tarihe bırakılır. Orada konuşulan silinemez. Meclis bürokratlarının siyasi baskıyla bunu yaptıklarını biliyoruz. Kendilerini uyardık. Bir süre sonra tutanakları yayımlamak zorunda kaldılar. Ancak bu kez de ‘İçtüzük’e aykırı’ dediler. Bu eklemeyi yazamazlar. Tutanağa bir görüş ekleyemezler” dedi.

‘KURTULMUŞ’UN YETKİSİ YOK’

Tutanağa sadece Başkanlık Divanı’nın görüş ekleyebileceğini vurgulayan Emir “Ancak Başkanlık Divanı toplanmadı. Bir karar yokken bürokrata baskı yaparak tutanak üzerinde tahrifat yapmak suçtur. Biz bunu da hem Meclis gündemine getireceğiz hem de yapanlar hakkında cezai takibat talep edeceğiz” ifadelerini kullandı. Bundan sonra yapılması gerekenin Atalay’ın tahliyesi olduğunu söyleyen Emir “Artık Can Atalay’ın tahliyesi ve gelip Meclis’te görev yapması gerekiyor. Şu haliyle Atalay’ın milletvekilliği önünde hiçbir engel kalmamıştır” diye konuştu.

Emir, TBMM Başkanı Kurtulmuş’un Karaca ve Suiçmez’i hedef alan sözleriyle ilgli de “Yapılan işlem İç Tüzük ve anayasaya uygun. Meclis Başkanı’nın da Meclis Başkanvekili üzerinde yaptırım yetkisi yok. Sayın Kurtulmuş anayasanın ya da tüzüğün hangi maddesine göre bunu söylüyor?” dedi.