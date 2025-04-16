Can Atalay kararı TBMM tutanaklarına geçirildi

Can Atalay’ın lehindeki AYM kararının genel kurulda okunması TBMM tutanaklarına geçirildi.

Can Atalay kararı TBMM tutanaklarına geçirildi
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.04.2025 - 21:40

Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkında verdiği karar TBMM'de okunmuştu.

CHP'li Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın okuttuğu Anayasa Mahkemesi kararı tutanaklara geçirilmemesi ile tepki çekmişti.

"TEKRAR SİSTEME YÜKLENDİ"

Yeni gelişmeyi paylaşan TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, kararın açıklandığı TBMM diyaloglarının sisteme yeniden yüklendiğini açıkladı. Kadıgil, "Can Atalay’la ilgili AYM Kararının okunduğu fasıl 6 saatin ardından nihayet tekrar sisteme yüklendi. Teşekkürler. Zahmet verdik" dedi.


Etiketler: #Can Atalay #sera kadıgil #TBMM

İlgili Haberler

Türkiye İşçi Partisi'nden 'Can Atalay' açıklaması: 'Vekilliği iade edilmelidir'

Türkiye İşçi Partisi'nden 'Can Atalay' açıklaması: 'Vekilliği iade edilmelidir'
Son Dakika... TBMM'de AYM'nin Can Atalay kararı okunmuştu: Numan Kurtulmuş'tan 'kınama'

Son Dakika... TBMM'de AYM'nin Can Atalay kararı okunmuştu: Numan Kurtulmuş'tan 'kınama'
Genel Kurul'da Can Atalay kararının okunması Meclis tutanaklarında sansürlendi

Genel Kurul'da Can Atalay kararının okunması Meclis tutanaklarında sansürlendi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler