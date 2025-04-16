Can Atalay kararı TBMM tutanaklarına geçirildi
Can Atalay’ın lehindeki AYM kararının genel kurulda okunması TBMM tutanaklarına geçirildi.
Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkında verdiği karar TBMM'de okunmuştu.
CHP'li Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın okuttuğu Anayasa Mahkemesi kararı tutanaklara geçirilmemesi ile tepki çekmişti.
"TEKRAR SİSTEME YÜKLENDİ"
Yeni gelişmeyi paylaşan TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, kararın açıklandığı TBMM diyaloglarının sisteme yeniden yüklendiğini açıkladı. Kadıgil, "Can Atalay’la ilgili AYM Kararının okunduğu fasıl 6 saatin ardından nihayet tekrar sisteme yüklendi. Teşekkürler. Zahmet verdik" dedi.
Can Atalay’la ilgili AYM Kararının okunduğu fasıl 6 saatin ardından nihayet tekrar sisteme yüklendi.— Sera Kadıgil (@serakadigil) April 16, 2025
Teşekkürler.
Zahmet verdik. https://t.co/fzAOLBAUAP pic.twitter.com/ZnIGDZGLMw
Etiketler: #Can Atalay #sera kadıgil #TBMM
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