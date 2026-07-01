İftiraları yayan isim Kılıçdaroğlu'nun listesinde... Yaşamını yitiren Gülşah Durbay’ın kemiklerini sızlatacak atama

Mahkemenin 'mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu, geçen günlerde CHP Ankara İl Başkanlığı'nı feshedip, 17 Haziran'da CHP Ankara İl Başkanlığı'nı feshetmişti.

Dün saat 14.00'da yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında CHP Ankara İl Yönetimi yeniden belirlendi.

Kılıçdaroğlu'nun 35 kişilik listesinde, tartışmaların odağındaki Gizem Altunsoy'a da yer verildiği görüldü.

Sosyal medyada "Gizem Lara" hesabıyla bilinen ve hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkındaki iftiraları sosyal medyada dolaşıma sokmasıyla biliniyor.

Altunsoy'a listede yer verilmesi büyük tepki topladı.

İFTİRALARI DOLAŞIMA SOKMUŞTU!

14 Aralık 2025 tarihinde kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybeden CHP'li Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, tedavi sürecinde kendisine yöneltilen asılsız suçlamalarla da mücadele etmişti.

Durbay ve Özgür Özel hakkındaki iddiaları ilk kez Antalya'da bir yerel haber sitesinde Ebru Küçükaydın gündeme getirmişti. Durbay'ın şikâyeti üzerine açılan davada Küçükaydın'ın iftira attığı tescillenmiş ve "kamu görevlisine görevinden dolayı suç işleme" gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılmıştı.

Küçükaydın'ın bu iddialarını sosyal medyada yayan kişi olarak Gizem Altunsoy öne çıkmıştı. Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Altunsoy, Durbay'ın vefatının ardından paylaşımlarını kaldırmış, ancak tepkilerin odağında olmaya devam etmişti.