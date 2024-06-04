'Atatürk Havalimanı’na külliye' iddiası Meclis gündeminde: 'Hangi firmalar üstlenmiştir?'

Yayınlanma: 04.06.2024 - 17:06

Güncelleme: 04.06.2024 - 17:16

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu üyesi Zeynel Emre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinin gerekçesinde, AKP iktidarının İstanbul’un tarihi ve kültürel yapısına yönelik hoyratça saldırılarının başında Atatürk Havalimanı’na ilişkin dönüşüm projesinin geldiğini söyledi ve “Söz konusu proje, kamu kaynaklarının israfı ile AKP’nin Cumhuriyet değerlerine karşıtlığının önemli yansımalarından biridir” dedi.

Atatürk Havalimanı’nın ‘Millet Bahçesi’ adı altında havaalanı kimliğinden çıkartılması ve sonrasında yapılan dönüşümlerin, ‘yaptım oldu’ anlayışıyla şeffaflıktan uzak bir şekilde sürdürüldüğüne dikkat çeken Emre, söz konusu yerleşkeye Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin taşınmasının da planlandığını anımsatarak, fakülte için ayrılan bölümünde farklı kullanım amaçlarına yönelik yapıların inşa edildiğinin gündeme geldiğini kaydetti.

KÜLLİYE Mİ YAPILIYOR?

CHP’li Emre’nin önergesinde, Atatürk Havalimanı’na ilişkin Bakan Özhaseki’nin yanıtlaması istemiyle şu sorulara yer verildi:

* 29 Mayıs 2024 tarihi itibariyle Atatürk Havalimanı’nın dönüşümü için kaç lira harcanmıştır? Dönüşümün tamamlanması için harcanması öngörülen toplam maliyet kaç liradır?

* Atatürk Havalimanı’nda yapılan yıkım-söküm ve inşa işlerini hangi firmalar üstlenmiştir? Bugüne kadar üstlenilen işler, hangi oranda gerçekleştirilmiştir?

* Atatürk Havalimanı yerleşkesinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin bazı birimlerinin de taşınması söz konusudur. Bu kapsamda Fakülte için ayrılan alanda külliye yapımı söz konusu mudur? Söz konusuysa külliyenin içinde ne tür yapılara yer verilmesi planlanmaktadır?”