Atatürk karşıtı Necmettin Mermer, MHP'den aday oldu!

Yayınlanma: 18.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 18.02.2024 - 03:00

MHP, önceki gün belediye başkan adayları ve meclis üyeleri listelerini il ve ilçe seçim kurullarına bildirdi. MHP, eski AKP Sivas Altınyayla Belediye Başkanı Necmettin Mermer’i, Sivas Şarkışla belediye başkan adayı olarak gösterdi.

Mermer’in belediye başkanıyken sosyal medya hesapları üzerinden ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ettiği ortaya çıktı. Mermer’in, paylaşımlarında “Kemalizm ve laikliği” hedef aldığı da görüldü.

Mermer, söz konusu paylaşımlarından birinde, “Erdoğan düşmanlığı; kişiye Berat gecesi ‘Türkiye laiktir laik kalacak’ dedirterek; imanını tehlikeye sokar” ifadesini kullanırken bir diğerinde ise “Ülkede 80 yıldır en çok prim yapan Kemalizm. Maalesef ki en fazla istismar edilen Mustafa Kemal. Yeter artık siyonist uşaklarına meze yaptırdığınız” şeklinde konuştu.

Mermer, kadınları hedef alan paylaşımlarda da bulunmuştu.