Atatürk karşıtı Necmettin Mermer, MHP'den aday oldu!

MHP, sosyal medya hesabı üzerinden Atatürk’e hakaret eden, laikliğe saldıran eski AKP’li başkan Necmettin Mermer’i, Sivas Şarkışla başkan adayı olarak açıkladı. Mermer, cinsiyetçi mesajlarıyla da kadınları hedef almıştı

Merve Kılıç
Yayınlanma: 18.02.2024 - 03:00
Atatürk karşıtı Necmettin Mermer, MHP'den aday oldu!
Abone Ol google-news

MHP, önceki gün belediye başkan adayları ve meclis üyeleri listelerini il ve ilçe seçim kurullarına bildirdi. MHP, eski AKP Sivas Altınyayla Belediye Başkanı Necmettin Mermer’i, Sivas Şarkışla belediye başkan adayı olarak gösterdi.

Mermer’in belediye başkanıyken sosyal medya hesapları üzerinden ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ettiği ortaya çıktı. Mermer’in, paylaşımlarında “Kemalizm ve laikliği” hedef aldığı da görüldü. 

Göz Atın
Mezitli’de ilk anket sonuçları: İlçede CHP önde

Mezitli’de ilk anket sonuçları: İlçede CHP önde
CHP lideri Özgür Özel'den Hatay çıkışı: Bir alternatif arayışı içindeyiz

CHP lideri Özgür Özel'den Hatay çıkışı: Bir alternatif arayışı içindeyiz

Mermer, söz konusu paylaşımlarından birinde, “Erdoğan düşmanlığı; kişiye Berat gecesi ‘Türkiye laiktir laik kalacak’ dedirterek; imanını tehlikeye sokar” ifadesini kullanırken bir diğerinde ise “Ülkede 80 yıldır en çok prim yapan Kemalizm. Maalesef ki en fazla istismar edilen Mustafa Kemal. Yeter artık siyonist uşaklarına meze yaptırdığınız” şeklinde konuştu.

Mermer, kadınları hedef alan paylaşımlarda da bulunmuştu. 


MHP haberleri Atatürk haberleri mustafa kemal atatürk haberleri

İlgili Haberler

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde kaç kadın aday gösterildi? AKP, CHP, MHP, İYİ PARTİ kadın adaylar...

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde kaç kadın aday gösterildi? AKP, CHP, MHP, İYİ PARTİ kadın adaylar...
MHP Samsat İlçe Başkanı Bekir Berk hayatını kaybetti!

MHP Samsat İlçe Başkanı Bekir Berk hayatını kaybetti!
MHP'li Uysal'ın kamu bankası adına sahte belge düzenlediği iddiası: Meclis'e girdi, yargılanmaktan kurtuldu!

MHP'li Uysal'ın kamu bankası adına sahte belge düzenlediği iddiası: Meclis'e girdi, yargılanmaktan kurtuldu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erkan Baş, Türkiye İşçi Partisi’nin Gebze adayı olarak açıklandı

Erkan Baş, Türkiye İşçi Partisi’nin Gebze adayı olarak açıklandı
İsmail Kartal’dan Fenerbahçe’ye şampiyonluk mesajı: ‘Herkes bize güvensin, bu sene şampiyon olacağız

İsmail Kartal’dan Fenerbahçe’ye şampiyonluk mesajı: ‘Herkes bize güvensin, bu sene şampiyon olacağız
Toprak kaymasında yeğeni kaybolan İliç Belediye Başkanı Gürbüz'den açıklama!

Toprak kaymasında yeğeni kaybolan İliç Belediye Başkanı Gürbüz'den açıklama!
Galatasaray’dan futbolcular için motivasyon hamlesi

Galatasaray’dan futbolcular için motivasyon hamlesi
Özgür Özel, AKP'nin Ankara 'planını' anlattı: 'Ajandalarında Ankara'yı parsel parsel satan Melih Gökçek zihniyetini geri getirmek var'

Özgür Özel, AKP'nin Ankara 'planını' anlattı: 'Ajandalarında Ankara'yı parsel parsel satan Melih Gökçek zihniyetini geri getirmek var'
Sergen Yalçın’dan sert hakem tepkisi!

Sergen Yalçın’dan sert hakem tepkisi!
İYİ Parti’de Ekrem İmamoğlu depremi: 'Tam yol ileri' diyerek topluca istifa ettiler

İYİ Parti’de Ekrem İmamoğlu depremi: 'Tam yol ileri' diyerek topluca istifa ettiler
Fenerbahçe: ‘Biz ‘zemin’ demedik, delikanlı gibi oynadık’

Fenerbahçe: ‘Biz ‘zemin’ demedik, delikanlı gibi oynadık’