Atatürk karşıtı Necmettin Mermer, MHP'den aday oldu!
MHP, sosyal medya hesabı üzerinden Atatürk’e hakaret eden, laikliğe saldıran eski AKP’li başkan Necmettin Mermer’i, Sivas Şarkışla başkan adayı olarak açıkladı. Mermer, cinsiyetçi mesajlarıyla da kadınları hedef almıştı
MHP, önceki gün belediye başkan adayları ve meclis üyeleri listelerini il ve ilçe seçim kurullarına bildirdi. MHP, eski AKP Sivas Altınyayla Belediye Başkanı Necmettin Mermer’i, Sivas Şarkışla belediye başkan adayı olarak gösterdi.
Mermer’in belediye başkanıyken sosyal medya hesapları üzerinden ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ettiği ortaya çıktı. Mermer’in, paylaşımlarında “Kemalizm ve laikliği” hedef aldığı da görüldü.
Mermer, söz konusu paylaşımlarından birinde, “Erdoğan düşmanlığı; kişiye Berat gecesi ‘Türkiye laiktir laik kalacak’ dedirterek; imanını tehlikeye sokar” ifadesini kullanırken bir diğerinde ise “Ülkede 80 yıldır en çok prim yapan Kemalizm. Maalesef ki en fazla istismar edilen Mustafa Kemal. Yeter artık siyonist uşaklarına meze yaptırdığınız” şeklinde konuştu.
Mermer, kadınları hedef alan paylaşımlarda da bulunmuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Anagold Madencilik'in çevre izin ve lisansı iptal edildi
- Döner ustasının Kurum'a yanıtı gündem oldu
- 'Ben ekonomistim' diyen Erdoğan'ı üzecek anket
- Buket Aydın'ın yeni adresi belli oldu
- 'Kredi kartına kısıtlama yerine...'
- 387 hakim ve savcı hakkında inceleme
- 12 yaşındaki çocuk 2 bin yıllık tartışmayı çözdü
- Memleket Partisi'nin İstanbul adayı belli oldu
- 'Konuşursam aile toplum içine çıkamaz!'
- Kar yağışı etkili olacak!