MHP Samsat İlçe Başkanı Bekir Berk hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 16.02.2024 - 12:37

Güncelleme: 16.02.2024 - 12:39

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören MHP Samsat İlçe Başkanı Bekir Berk, yaklaşık iki gün önce ameliyat edilerek yoğun bakıma alınmıştı.

Berk, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Başkan Bekir Berk’in cenazesinin Ankara’dan Adıyaman’ın Samsat ilçesine getirilerek defnedileceği öğrenildi.