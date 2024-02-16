MHP Samsat İlçe Başkanı Bekir Berk hayatını kaybetti!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsat ilçe Başkanı Bekir Berk'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği aktarıldı.

İHA
Yayınlanma: 16.02.2024 - 12:37
MHP Samsat İlçe Başkanı Bekir Berk hayatını kaybetti!
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Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören MHP Samsat İlçe Başkanı Bekir Berk, yaklaşık iki gün önce ameliyat edilerek yoğun bakıma alınmıştı.

Berk, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Başkan Bekir Berk’in cenazesinin Ankara’dan Adıyaman’ın Samsat ilçesine getirilerek defnedileceği öğrenildi.


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