MHP Samsat İlçe Başkanı Bekir Berk hayatını kaybetti!
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsat ilçe Başkanı Bekir Berk'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği aktarıldı.
Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören MHP Samsat İlçe Başkanı Bekir Berk, yaklaşık iki gün önce ameliyat edilerek yoğun bakıma alınmıştı.
Berk, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Göz Atın
Başkan Bekir Berk’in cenazesinin Ankara’dan Adıyaman’ın Samsat ilçesine getirilerek defnedileceği öğrenildi.
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