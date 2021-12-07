Atatürkçü Düşünce Derneği'nden Montrö açıklaması

Montrö'nün önemine değinen bir bildiri yayınladıkları için haklarında "Anayasal düzene karşı suç için anlaşma" suçlamasıyla iddianame hazırlanan emekli amirallere bir destek de Atatürkçü Düşünce Derneği'nden (ADD) geldi.

cumhuriyet.com.tr
07 Aralık 2021 Salı, 16:27
Atatürkçü Düşünce Derneği'nden Montrö açıklaması
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Montrö'nün, Atatürk ilke ve devrimlerinin önemine dikkat çektikleri açıklama üzerine haklarında iddianame hazırlanmıştı. Emekli amiraller hakkında 12 yıla kadar hapis istenmişti.  

Konuya ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yapan ADD, "Montröyü Savunuyoruz" açıklamayı etiketiyle paylaşarak iddianameye tepki gösterdi. 

"HUKUK FACİASI"

Haklarında iddianame hazırlanan amiraller arasında bulunan Türker Ertürk'ün, derneklerinin Genel Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı olduğunu hatırlatılan açıklamada, iddianamenin bir hukuk faciası olduğu belirtilerek, "Cumhuriyetimiz'in tapu senedi oldukları tartışmasız uluslararası antlaşmaları ve Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü savunmayı suç sayarak cezalandırma çabasıdır" denildi. 

İşte o açıklama:


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