Atatürk'e saygısızlık yapan çocuk tutuklandı... Uzmanlar: Atatürk düşmanları yetiştiriliyor

Yayınlanma: 21.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 21.09.2023 - 03:00

İstanbul Valiliği, bir lisede çekildiği iddia edilen görüntülerde Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafına uygunsuz davranışlarda bulunan 17 yaşındaki çocuğun tutuklandığını duyurdu.

Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntüler üzerine gerçekleştirilen gözaltının ardından İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada olayla ilgili adli ve idari süreç başlatıldığı duyuruldu. Birçok yurttaş ve eğitimci; çağdaşlıktan, bilimden ve değer yargılarından uzak eğitim sisteminin çocukları uygunsuz davranışlara yönlendirdiği yönünde eleştiride bulundu.

(Kadem Özbay)

‘NASIL BU HALE GELİR?’

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, bir çocuğu bu hareketi yapmaya yönelten sürece bakılması gerektiğini vurguladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin sağladığı makam ve mevkilerde görev alanların Mustafa Kemal Atatürk’e ve ülkenin kurucu değerlerine hakaret ettiğini hatırlatan Özbay “Bir çocuğu gözaltına alınca sorunlar çözülüyor ya da çözüm için adım atılıyor sanılmasın. O çocuk ne yazık ki doğduğundan beri hep aynı iktidarın yönetimi altında büyüdü. Bir çocuğu, Kurtuluş Savaşı’nda savaştığımız ülkelerin vatandaşlarının dahi yapmayacağı nezaketsizliği yapabilecek aşamaya getiren sürece bakmamız gerekir” değerlendirmesinde bulundu.

(Cemil Kılıç)

İlahiyatçı Cemil Kılıç ise olayın geçtiği yerin imam hatip lisesi olduğunu iddia ederek “İmam hatip liselerinde bazı öğrenciler Atatürk ve Türk düşmanı olarak yetiştiriliyor dediğimde inanmayanlar görsün. Bu sadece yansıyan” dedi.