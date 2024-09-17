'Ateşin çocukları' davasında yeni mütalaa istendi: 'Suç vasfı değişebilir'

Yayınlanma: 17.09.2024 - 13:44

Güncelleme: 17.09.2024 - 13:45

İstanbul'da, kendilerine "Ateşin Çocukları" diyen 3’ü 18 yaşından küçük 15 sanığın, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın talimatıyla 1 Ağustos 2023'te Bayrampaşa'daki bir alışveriş merkezinde, 24 Haziran 2023'te Esenler Otogarı'nın etrafındaki otluk alan ile bir giyim mağazasında, 1 Ağustos 2023'te Şile'de ve Sultangazi Kent Ormanı'nda yangın çıkarmaya çalıştıkları iddiasıyla 4 farklı suçtan yargılanmalarına dün devam edildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 5 tutuklu sanık ile 2 tutuksuz sanık katıldı. Duruşmada sanıkların avukatları da hazır bulundu.

SAVUNMALAR ALINMADI

Mahkeme, bazı avukatların dosyaya mazeret sunduklarını kaydederek duruşmayı erteleyeceğini ve sanıklar hakkındaki kararını gelecek duruşmada açıklayacağını belirterek, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmaları da almayacağını bildirdi.

Tutuksuz sanıkların avukatları, müvekkillerinin kaçma şüphelerinin bulunmadığını söyleyerek, haklarındaki adli kontrollerin kaldırılmasını istedi.

Tutuklu sanıkların avukatları ise müvekkillerinin bir yılı aşkın süredir tutuklu olduklarını, bu tutuklamanın tedbir aşamasını geçerek infaza dönüştüğünü kaydederek, müvekkillerinin tahliyelerini talep etti.

TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMI İSTENDİ

Duruşmaya katılan tutuksuz Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) ile sanık, mahkemeden beraatlarını istedi. Tutuklu sanıklar da tahliyelerine karar verilmesini talep etti.

Savcı, sanıkların üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyetinin göz önünde bulundurularak tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol hükümlerinin de devamına karar verilmesini istedi.

YENİ MÜTALAA İSTENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların, tutukluluk hallerinin devamında ve tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol hükümlerinin de devamına karar verdi.

Mahkeme heyeti, sanıkların üzerine atılı suç vasfının değişme ihtimalini göz önünde bulundurarak, yeniden mütalaa hazırlanması için dosyanın savcıya gönderilmesine karar vererek, duruşmayı 17 Ekim'e erteledi.

MÜTALAA VERİLMİŞTİ

Önceki duruşmada verilen ve mahkemenin değiştirilmesini istediği mütalaada, 12 sanığın 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma', 'terör amacıyla orman yakma', 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi' ve 'mala zarar verme' suçlarından ayrı ayrı 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 9’ar yıldan 24’er yıla kadar hapsi istenirken, yaşları 18'den küçük 3 kişinin ise aynı suçlardan 28 yıl 6'şar aydan 42’şer yıla kadar hapisleri talep ediliyordu.