Atina Belediye Başkanı'ndan İmamoğlu'na destek mesajı: Türkiye'de demokrasi için kara bir gün
Yunanistan'ın başkenti Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası almasına tepki gösterdi. Bakoyannis, “Türkiye’de demokrasi için kara bir gün” ifadelerini kullandı.
Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
“Türkiye'de Demokrasi için gerçekten kara bir gün. Barışın, Adaletin ve Evrenselciliğin müttefiki olan bir siyasetçinin özgürlük ve medeni haklarından yoksun bırakılması kararı yalnızca üzüntü ve öfke uyandırır.
Şehirlerimiz arasındaki işbirliği ve diplomasi çalışmalarına katılan tüm meslektaşlarımızın desteğini ve dayanışmasını iletmek için arkadaşım ve İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu ile bizzat iletişime geçtim. Türk halkının ve tarihin sonunda onu haklı çıkaracağına eminim.”
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