Avukat Çağla Gül Bulut: Asıl seçim güvenliği konuşulmalı
Tarihi seçime saatler kaldı... Cumhuriyet'e konuşan Avukat Çağla Gül Bulut, "Dernek ve temsilciler seçimi izleyebilir. Asıl konuşulması gereken seçim güvenliğine neden ihtiyaç duyulduğudur" dedi.
Avukat Çağla Gül Bulut, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Oy ve Ötesi gönüllülerini cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda sandıklardan uzak tutulması yönünde talimatını Cumhuriyet’e değerlendirdi.
(Çağla Gül Bulut)
Mevzuat hakkında bilgi veren Bulut, “Vatandaşlar seçim sandığının bulunduğu yerde oy kullanma süresinde oy kullanma faaliyetini izleyebilirler. Dolayısıyla dernek temsilci, üyeleri de seçimi izleyebilir. Buradaki izlemenin sınırı seçimdeki görevlilerin çalışmalarını engellememektir. Kaldı ki oy sayımı da açık yapılmaktadır” dedi.
Bulut şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanı seçimi için müşahit olarak görev almak yalnızca siyasi partilerle sağlanabilir. Asıl konuşulması gereken seçim güvenliğine neden ihtiyaç duyulduğudur.”
2023 seçimleri 28 Mayıs 28 Mayıs 2023 Seçim Seçim 2023 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Süleyman Soylu Oy ve Ötesi Oy ve Ötesi Derneği
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