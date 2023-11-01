Avukat Figen Çalıkuşu: "Anayasa'yı yok sayan bir hakim görev suçu işlemiştir"

Yayınlanma: 01.11.2023 - 17:15

Güncelleme: 01.11.2023 - 17:19

Av. Figen Çalıkuşu, AYM'nin hakkında hak ihlali kararı verdiği Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay milletvekili Can Atalay'ın tahliye kararına ilişkin Gazeteci Nevşin Mengü'nün YouTube programına konuk oldu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, "Anayasa'ya karşı işlenmiş suç Can Atalay'ı kapsamaz" açıklamasına ilişkin konuşan Av. Figen Çalıkuşu programda şu ifadeleri kullandı:

"Can Atalay kararında Anayasa Mahkemesi ne yapılması gerektiğini 13. Ağır Ceza mahkemesine tek tek yazmış. Hak ihlali yapıldığı zaman o hakkın hiç ihlal edilmemiş gibi ilk günkü haline getirilmesi gerekiyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 'Anayasa'ya karşı işlenmiş suç Can Atalay'ı kapsamaz' diyerek bakan kendi görüşünü sunmuştur. Bakanın bahsettiği 14. madde çok muğlak ve belirsiz bir maddedir. Böyle muğlak bir madde ile seçilmiş bir milletvekilinin haklarını elinden alamazsınız."

Anayasa Mahkemesi o kadar net bir karar yazmış ki, 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ne yapacağını tek tek anlatmış. Çünkü ortada bir hak ihlali var. Bu karar Adalet Bakanı'nı da bağlar, Bakan'ın 14. madde için yaptığı yorum hukuksal bir cehalettir.



Öte yandan Anayasa'yı yok sayan bir… pic.twitter.com/ZQBHCkpPYh — Figen AlbugaÇALIKUŞU / Adalet yoksa zulüm vardır. (@FigenCalikusu) October 31, 2023

'HAKİME SORUŞTURMA AÇILMALIDIR'

Bu ülkenin anayasasını uygulamayan hakime, görev suçu işleyen bir hakime soruşturma açılmalıdır."

NE OLMUŞTU?

2013'te yaşanan Gezi Parkı eylemleri sonrası 2019'da açılan Gezi Parkı davasında tutuklanan Avukat Can Atalay, 2023 Genel Seçimleri'nde Hatay’dan TİP milletvekili seçilmişti. Avukatları, Atalay’ın mazbatasını alarak tutukluluğun bitmesi için başvuruda bulunmuş ancak Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi bu talebi kabul etmemişti. Bunun üzerine Atalay, avukatları aracılığıyla AYM’ye bireysel başvuruda bulunmuştu.

Anayasa Mahkemesi, Can Atalay'ın seçilme hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı yönlerinden hak ihlali olduğuna karar vermişti.