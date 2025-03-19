Avukatı açıkladı: Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'dan 24 saat haber alınamayacak

Yayınlanma: 19.03.2025 - 10:56

Güncelleme: 19.03.2025 - 10:56

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan’ın da aralarında bulunduğu 106 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında sabah saatlerinde Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın evinde arama yapıldı. Şahan, polis eşliğinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Şişli Belediyesi önünde toplanan belediye çalışanları ve yurttaş, Başkan Şahan’ın gözaltına alınmasını protesto etti. Belediye binası önünde "Resul Başkan yalnız değildir" ve "Ekrem Başkan yalnız değildir" sloganları atıldı.

"HUKUKİ YARDIM HAKKI İHLAL EDİLDİ"

Şahan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, müvekkilinin hukuki yardım alma hakkının ihlal edildiğini belirterek şu açıklamada bulundu:

"Resul Emrah Şahan’ın evinde gerçekleştirilen arama ve el koyma, işlemlerine avukat arkadaşlarımızın alınmadığını, ona hukuki yardımda bulunma hakkının elinden alındığının da bir not olarak düşmek istiyorum. Dosyada öncelikli olarak 24 saatlik bir avukatla görüş kısıtlamasının da olduğunu, bizlerin de 24 saat süreyle müvekkilimize yani Sayın Başkan’a ulaşamayacağımızı bilmenizi istiyorum"