İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Polis ve TOMA'lar belediye binası önünde!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan operasyonun ardından İBB binası önüne de polis yığınağı yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Polis ve TOMA'lar belediye binası önünde!
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DHA
Yayınlanma: 19.03.2025 - 10:29

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan'ın da aralarında olduğu 100'den fazla kişi için gözaltı kararı verildi.

İBB'yi hedef alan operasyonun ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasının önünde de güvenlik önlemi alındı.

Saraçhane çevresindeki caddeler trafiğe kapatıldı. İBB binasının önünde polis ekipleri ve TOMA'lar hazır bekletiliyor.


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #TOMA #İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

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