'Avukatlık' sözleri tepkilere neden olmuştu: CHP'den Özgür Özel'in ifadelerine açıklama

Yayınlanma: 01.12.2024 - 18:19

Güncelleme: 01.12.2024 - 18:19

CHP lideri Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Bakırhan ve Hatimoğulları'nı CHP Genel Merkezi'nde ağırlamış, görüşme sonucunda 'Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle' hakkında soruşturma başlatılmasına ilişkin şunları demişti:

"Ben bu yapılanlara itiraz ettim, o onu hemen sahiplenmiş. O yüzden ayna ile konuşur hale geldiyseniz, kısa vadede tatili ama en nihayetinde eğer yaptığınız iş sizi toplumsal yaşamda da komik duruma düşürecek sanrılara itiyorsa, mutlaka işinizi değiştirmeniz lazım. Bu vakitten sonra başka iş bilmiyorsa avukatlık yapabilir. Ben bir kez daha kendisini hızlı bir şekilde kıymetli diplomasıyla, değerli mesleğini yapabileceği, kimseye zarar veremeyeceği bir başka alana davet ediyorum. Mutlaka avukatlığa dönsün."

Özel'in "Başka bir iş bilmiyorsa avukatlık yapabilir" sözlerine avukatlardan ve baro başkanlarından sosyal medya üzerinden tepki gelmişti.

YÜCEL: ASLA DÜŞÜNÜLEMEZ

CHP Sözcüsü Deniz Yücel tepkilerin ardından X hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Yücel, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in hukuksuz uygulamalarını eleştirirken kullandığı bazı ifadelerin avukat meslektaşlarımızı incittiğini üzülerek öğrendik" ifadelerini kullanarak, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız açıklamasında aynı cümlenin devamında, avukatlık mesleğinin değerine ve kıymetine özellikle vurgu yapmıştır.

Kızı da aynı zamanda hukukçu olan Genel Başkanımız, her fırsatta avukatların haklarını savunmuş ve mesleğin itibarını korumaktan yana tutum almıştır.

Parti Meclisi’nde, MYK’da, Meclis Grubunda en yakın çalışma arkadaşları arasında avukatlar bulunan Genel Başkanımızın, avukatlık mesleği aleyhinde bir tavır alması,incitici bir ifade kullanması asla düşünülemez.

Avukat meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur."