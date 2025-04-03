Ayağını TOMA ezdi sabaha kadar hastaneye götürülmedi! Üniversiteli Ö.T. anlattı

Yayınlanma: 03.04.2025 - 15:11

Güncelleme: 03.04.2025 - 15:33

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla hız kazanan sokak protestoları sırasında eylemcilere sert polis müdahalesi yapıldı. Yurt genelinde 300’ü aşkın kişi tutuklu bulunuyor. Eylemler sırasında gözaltına alınanlar kötü muameleye maruz kaldı.

Gözaltına alınmadan önce ayağını TOMA ezen Ankara Bilkent Üniversitesi Öğrencisi Ö.T. ambulans talebinde bulunmasına karşın sabaha dek bekletildi ardından sevk edildiği hastanede ameliyata alındı. Uzun süre bekletilmesi sebebiyle ayağında şişlik oluşan Ö.T.’nin şişlikten dolayı ameliyat edilen ayağına günlerce dikiş atılamadı.

"AMBULANS İSTEDİM DİKKATE ALMADILAR"

23 Mart günü yaşadıklarını Cumhuriyet’e anlatan Ö.T. “Polise hiçbir şekilde taş veya yabancı cisim atmadım, birkaç defa polise taş atmayın diye bağırdım. Gözaltına alınırken direnmedim, buna rağmen hakarete uğradım ve yerde sürüklendim. Beni sürükledikleri güzergahta toma hareket ediyordu ve sol ayağım toma tekerinin altında kaldı. Ayağımı toma ezdi diye bağırmaya başladım, ‘Tomanın yanında ne işin var lan’ diyerek bağırdılar. Ambulans istedim, hastaneye gitmek istedim.

Sol ayağım ezilmiş haldeyken beni gözaltı aracına kadar yürüttüler ve gözaltı aracına yaslayıp kafamı bir kaç kere gözaltı aracına vurdular, ters kelepçe taktılar. Ayağımı toma ezdi diye bağırmaya devam ettim ‘Ayağını toma ezse böyle duramazsın’ diye bağırdılar. Gözaltı aracının merdivenine çıkmamı istediler de ayağıma basamıyorum diyerek çıkmak için yardım istedim, kolumdan tutmak yerine kaldırıp aracın içine fırlattılar” dedi.

"HAFTALARCA DEĞNEKSİZ YÜRÜYEMEYECEĞİM"

Gözaltı aracında ısrarla ambulans istediğini ancak “zaten doktor kontrolüne götürüleceksin” yanıtı aldığını söyleyen Ö.T. bir saat sonra götürüldüğü doktor kontrolünde yalnızca ayağındaki şişliğin rapora işlendiğini belirtti. Ö.T.’nin iddialarına göre doktor tomografi çekilmesini istedi ancak tomografi sonucunda kırık çıkmadı. Bu durumu “sadece ezilmiş” diye değerlendiren polisler Ö.T.’yi sabah saatlerine kadar tüm ısrarına rağmen hastaneye götürmedi. Ö.T.’nin aktardığına göre bu süre zarfında ayağı daha fazla şişti.

Ö.T. bundan sonrasını şöyle anlattı: “Etlik Şehir Hastanesi'ne geldik ve ortopediye aldılar. Bir kaç saat ayağın şişliğini indirmeye çalıştılar ama ayak şişliğim inmediği için tomografi ve farklı açılardan röntgenler çekildi. Ayağımdaki bağ dokularda çok ciddi hasar olduğu ve acil ameliyata girmem gerektiği söylendi. Şişlik sebebiyle kangren ve doku ölmesi riski olduğunu söylediler. Polisler bir süre daha durduktan sonra beni bıraktılar ve beni ameliyata hazırlamak için hastane görevlileri yardımcı oldu.

Anesteziden onay alındıktan sonra 14.30da ameliyata girdim, ameliyat 2 saat sürdü. Ayağımda lisfranc yaralanması oluşmuş, 3 tane vida takıldı. 24 Mart günü girdiğim ameliyatta şişlik sebebiyle ameliyatta açılan kesikler dikilmedi, 28 Mart gününe kadar ayağımdaki ameliyat kesikleri açık kaldı. 28 Mart Cuma günü dikiş atıldı ve taburcu oldum. Haftalarca belki aylarca sol ayağımın üzerine hiçbir yük vermeyeceğim, bu süreçte değneksiz yürüyemeyeceğim.”