AYBÜ Rektörü İbrahim Aydınlı'dan 'ÖSO' standı soru önergesine iki ayrı skandal yanıt
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, CHP’li Nihat Yeşil’in soru önergesine verdiği yanıtta; AYBÜ 2022 Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri’nde ÖSO flamasının yer aldığını kabul etti. Aydınlı, CHP’li Ali Haydar Hakverdi’nin soru önergesine verdiği yanıtta ise şenlikte ÖSO standının ve bayrağının açılmadığını savundu.
Cumhuriyet geçen 27 Mayıs’ta Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde (AYBÜ) 2022 Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri’nde bir grubun, Suriye’de Suriye hükümetine karşı savaşan ve AKP iktidarının da destek verdiği cihatçı örgüt ÖSO’nun (Özgür Suriye Ordusu) bayraklıyla stant açmasını gündeme getirdi.
CHP Ankara Milletvekilleri; Nihat Yeşil ve Ali Haydar Hakverdi, üniversite şenliğinde ÖSO’nun stant açmasını Meclis gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlanması talebiyle verilen soru önergelerini, Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı yanıtladı.
(AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rektör Aydınlı)
REKTÖR: ÖSO FLAMASI AÇAN KİŞİ VEYA KİŞİLERLE KARŞILAŞILMADI
Rektör Aydınlı, Bahar şenlik tanıtım afişini ve şenlikte açılan stantlara yer tahsisini AYBÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın yaptığını belirtti. CHP’li Yeşil’in, “AYBÜ şenlik afişinde ÖSO flaması hangi gerekçeyle yerleştirilmiştir” sorusuna Aydınlı, “Söz konusu şenlik tanıtım afişinde ÖSO flaması veya başka ülke flamaları bulunmamaktadır” yanıtını verdi.
Bahar şenliklerinde açılan stantlarda “ÖSO flamasını açan kişi veya kişilerle karşılaşılmadığını” savunan Aydınlı, “Açılan stantlar üniversitemiz birimleri tarafından kontrol edilmiş olup kontroller esnasında herhangi bir şikâyet veya olumsuzluk yaşanmadığı için adli ve disiplin soruşturması başlatılmamıştır” dedi.
(Aydınlı'nın CHP'li Nihat Yeşil'e verdiği yanıt)
ŞENLİKTE ÖSO FLAMASININ AÇILDIĞINI KABUL ETTİ
CHP’li Yeşil’in “ÖSO flamasının yer aldığı stant için ilgili yer tahsisi yapan üniversite birimine herhangi bir başvuruda bulunulmuş mudur” sorusuna Rektör Aydınlı, “Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız koordinesinde faaliyetlerini sürdüren öğrenci kulüplerinin tamamına şenlikler esnasında yer tahsisi yapılmış olup, ÖSO flamasının yer aldığı stantla ilgili olarak herhangi bir başvuruda bulunulmamıştır” diye yanıt verdi.
"HABERDAR OLMAM MÜMKÜN DEĞİLDİR"
CHP’li Hakverdi ise, “Rektör İbrahim Aydınlı, şenlikte açılan ÖSO stant ve bayrağından haberdar mıydı” sorusunu yöneltti. ÖSO’nun stant ve bayrak açmadığını savunan Rektör Aydınlı, “Bahsi geçen bayrak ve stanttan haberdar olmam mümkün değildir” dedi.
(Aydınlı'nın CHP'li Ali Haydar Hakverdi'ye verdiği yanıt)
Hakverdi’nin bir diğer “Eğer üniversitenin rektörü açılan stant ve bayraktan haberdar ise, üç gün boyunca standın açık tutulmasının gerekçesi olarak neyi göstermiştir” sorusuna Aydınlı, “Şenliklerde ÖSO stant ve bayrağı açılmadığı için üç gün boyunca açık kalması mümkün değildir” yanıtını verdi.
YÖK: SORUŞTURMA BULUNMAMAKTADIR
CHP’li vekiller, Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) ise “AYBÜ yetkilileri hakkında herhangi bir adli ve disiplin soruşturması başlatılmış mıdır” sorusunu yöneltti. YÖK’ten verilen yanıtta, “Kurulumuz başkanlığında yürütülmekte olan bir soruşturma bulunmamaktadır” denildi.
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