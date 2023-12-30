MHP de kapatılsın mı?

30 Aralık 2023 Cumartesi

Hoppala bu da nereden çıktı şimdi değil mi? Hani siyasi partilerin kapatılmasına karşıydık. Siyasi partilerin kapatılması için her gün çağrı yapan MHP lideri Devlet Bahçeli ile aynı çizgiye mi savrulduk şimdi?

Galiba öyle.

Cumhur İttifakı adı altında iktidara yanlamadan önce Bahçeli, terör örgütleriyle iltisaklı olan ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yeltenen partilerin kapatılmasını savunuyordu.

MHP, iktidara yanladıktan sonra bu yöndeki görüşleri de hayli değişime uğramış belli ki. Baksanıza sabah HÜDA PAR’ın fedarasyonu dillendirmesi karşısında sus pus.

Yetmiyor, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarının kesin olduğu ve herkesi, her kurumu bağladığı açık hükmüne karşın TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki AYM kararlarını uygulamayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne sahip çıkmakta ve “Anayasa Mahkemesi kapatılsın” diyerek alenen anayasayı ilgaya teşvik suçu işlemektedir.

Anayasayı ilga suçu sadece maddi cebirle olmaz. Bir de manevi cebir vardır ki görevleri gereği devletin kamu gücünü ya da siyasi gücü elinde bulunduranlar bu suçu işlerken manevi cebir yolunu kullanırlar. Sahip oldukları kamusal güç üzerinden yargı mensuplarını manevi cebirle sindirmekte, yönlendirmekte ve denetleyemedikleri başka kamusal kurumlara karşı kullanabilmektedir.

Can Atalay kararında yaşadığımız tam da anayasayı ilga konusunda manevi cebir kullanıldığının açık ve somut delilidir.

Bir devleti devlet yapan ve ona meşruiyetini veren kuruluş kanunudur ki bu da mevcut siyasi düzenin sürmesini sağlayan anayasadır. Anayasalar devletin temel düzenini sağlayan metinler olması nedeniyle sıradan vatandaştan devletin en tepesinde oturan siyasi erk sahibini de aynı şekilde bağlar.

Siyasi erk sahibi “Ben bu kararınızı beğenmedim; o nedenle sizi ve kararınızı tanımıyorum” deme lüksüne sahip değildir. Peki ya derse, elinde kamu gücü bulunmayanlar da “Bu kararı beğenmiyorum” deyip maddi cebir suçunu işlemeye kalkarsa ne olur?

Anarşi doğar ve devletin temel düzenini sağlamak imkânsız hale gelir.

O halde nasıl ki maddi cebir suçunu işleyenler anayasayı ilga suçundan yargılanıyorsa, görev gereği kamusal ya da siyasal gücü elinde bulunduran ve bu sayede manevi cebir yoluyla anayasayı işlemez hale getirenler de aynı suçtan pekâlâ yargılanabilir. Hatta yargılanmalıdır da...

MHP lideri, bu haftaki Meclis grup toplantısında hızını alamayıp “Bay Zühtü senin ipin kimin elinde?” diyerek AYM Başkanı Zühtü Arslan’ı hedef aldı.

Peki partisine yakın üyelerden oluşan “Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin ipi kimin elinde?” diye sormak da başta AYM üyeleri olmak üzere hepimizin hakkı değil mi?

TERÖRLE İLTİSAK MI DEDİNİZ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ortağı MHP lideri Bahçeli, kendilerine muhalif duruş sergileyen tüm kişi ve kuruluşları “Vatan haini, terör destekçisi, terörle iltisaklı” olarak yaftalayıp haklarında dava açılması talimatını veriyorlar:

-HDP terörle iltisaklı kapatılsın.

-TTB (Türk Tabipleri Birliği) terörle iltisaklı kapatılsın.

-TBB (Türkiye Barolar Birliği) terörle iltisaklı kapatılsın.

Ya MHP?

Sinan Ateş katliamına ilişkin son bulgular gösteriyor ki MHP’nin yan kuruluşu Ülkü Ocakları hatta bazı MHP’li vekiller gırtlağına kadar bu işe bulaşmış. Öyle münferit kişilerden bahsetmiyoruz. Tümüyle örgütlü bir suç. Polis ayağı var, istihbarat ayağı, siyasi ayağı var.

Daha önce de milletvekilleri Selçuk Özdağ ve Buğra Kavuncu’ya, gazeteciler Yavuz Selim Demirağ, Sabahattin Önkibar, Levent Gültekin’e, Ülkü Ocakları Mersin Şube Başkanı Çağrı Ünel’e yönelik saldırılarda ve Meral Akşener’in evinin basılmasında failler aynı kurumdan.

Bu suçlar terör eylemi değilse ne?

Bu terör eylemine karışanlara kalkan olmak de terörle iltisak değilse ne?

Şimdi soruyoruz o halde: Terörle iltisaklı olan MHP de kapatılsın mı?