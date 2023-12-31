MHP lideri Bahçeli’den sonra partisinin milletvekili de anket şirketlerini hedef aldı!

Yayınlanma: 31.12.2023 - 15:54

Güncelleme: 31.12.2023 - 15:54

ORC Araştırma şirketi, dün, “2023 Yılının En Başarılı Milletvekilleri” anket sonucunu yayımladı. Buna göre CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül yüzde 43,1 oranla birinci sırada yer alırken, Sarıgül’ü yüzde 38,7’yle CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba; yüzde 38,1’le AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin takip etti.

İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez, 37,9’la 4’üncü sırada yer alırken, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır yüzde 37,5’le 5’inci, İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu yüzde 36,8’le 6’ncı, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay yüzde 36,3’le 7’nci, AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek yüzde 36’yla 8’inci, İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu yüzde 35,4’le 9’uncu ve MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı da yüzde 35,2’yle 10’uncu sırada yer aldı.

MHP'Lİ KAŞIKÇI: SÖZDE ANKET

Söz konusu anket sonucuna MHP’li Kaşıkçı tepki gösterip 14 ve 28 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerini anımsatarak, ORC’yi de hedef aldı. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Kaşıkçı, “ORC’nin seçim öncesi yapmış olduğu manipülasyonları unutmadık. Anket sonuçlarınıza güvenmiyorum. Kendimi ilk on milletvekili içerisine girecek bir başarıda da bulmuyorum. Başarı, güvenilirliliği şaibeli anketlerle değil, milletin samimi şevk, heyecan ve muhabbetiyle ölçülür. Temsil ettiğim şehrin diğer milletvekilleri de dahil olmak üzere, milleti ile iç içe olan birçok başarılı milletvekilimiz vardır. Manüpilasyonla anılan bir yapının sözde anket çalışmasında adımın ‘başarılı’ vekiller arasında yazılmış olmasını da anlamsız bir anektod olarak değerlendiriyorum” ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ DE HEDEF ALMIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de 14 Mayıs ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri öncesinde anket şirketlerini hedef almıştı. Bahçeli, “Aleyhimize kurgulanan algı operasyonları bozguna uğratılmıştır. Sipariş anketlerle Milliyetçi Hareket Partisi’nin neredeyse dibe çakıldığını, baraj altında kaldığını, siyasi erime yaşadığını iddia eden ve bu sahtekarlığı ahlaksızca servis ederek melanet bir projeye hizmetkarlıklarını ispatlayan kamuoyu araştırma şirketleri iflas bayrağını çekmişlerdir” ifadelerini kullanmıştı. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya da 2018 yılında TBMM’ye, “kamuoyunu yönlendirmek veya etkilemek maksadıyla yalan bilgiler sunan kamuoyu araştırmacılarının 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının öngörüldüğü” yasa teklifi vermişti.