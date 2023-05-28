2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Aydın'da oy zarfından 'adalet istiyorum' notu çıktı

Aydın'ın Karacasu ilçesi Kırçiçeği Anadolu Lisesi’nde 1046 numaralı sandıktaki oy sayımı sırasında bir zarftan oy pusulasıyla birlikte “Adalet istiyorum. 1 günle 17 yıl geç emeklilik adil değildir. Adı adalet olan partiye duyurulur" notu çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy veren vatandaşın oy pusulası geçersiz sayıldı.

ANKA
Yayınlanma: 28.05.2023 - 20:41
Aydın'da oy zarfından 'adalet istiyorum' notu çıktı
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14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oy verme işlemi 17.00'de sona erdi.

Seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.

"ADI ADALET OLAN PARTİYE DUYURULUR"

Aydın'ın Karacasu ilçesi Kırçiçeği Anadolu Lisesi’nde oy sayımı sırasında 1046 nolu sandıktan bir zarfın içerisinde oy pusulası ile birlikte A4 ebadında bir kâğıda yazılan not çıktı. 

Notta, "Adalet istiyorum! 1 günle 17 yıl geç emeklilik adil değildir. Adı adalet olan partiye duyurulur" ifadeleri yer aldı.

Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’a oy veren yurttaşın oy pusulası, zarftan not çıkması nedeniyle geçersiz sayıldı.


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