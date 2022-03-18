Aydın'da suç örgütüne operasyon: Eski başkana saldırının azmettiricisi dahil 3 gözaltı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, organize suç örgütüne yönelik operasyonda, aynı aileden 3 kişi gözaltına alındı. Operasyona gözaltına alınanlar arasında bulunan A.H.E.’nin, eski Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı’ya yönelik düzenlenen silahlı saldırının azmettiricisi olduğu belirtildi.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Kuşadası ilçesinde organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Birisi bir villa olmak üzere 2 adrese düzenlenen operasyonda, aynı aileden olduğu belirlenen A.H.E. (42), D.E. (22) ve H.E. (19) gözaltına alındı.
Şüphelilerin, kaldıkları villanın bulunduğu sokak dahil birçok noktaya polis baskınlarına karşı güvenlik kamerası yerleştirdikleri belirlendi. A.H.E.’nin, 8 Mart'ta eski Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı’ya yönelik silahlı saldırının da azmettiricisi olduğu belirtildi.
Saldırıya uğrayan Kayalı’nın, daha önce A.H.E.’nin kendisini tehdit ettiğine dair şikayeti bulunduğu da ileri sürüldü. Özer Kayalı’nın, başkan olduğu dönemde, Kuşadası Aykuştur Çarşısı’nda bulunan bazı işletmeleri tahliye etmek istediği için A.H.E. ile aralarında husumet oluştuğu iddia edildi.
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