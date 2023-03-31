Aylin Nazlıaka kimdir, kaç yaşında? Aylin Nazlıaka neden adaylıktan çekildi?

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 00:35

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 00:35

Aylin Nazlıaka, Yenimahalle Belediyesi’nin düzenlediği iftar yemeğinde, milletvekili aday adayı başvurusu çekeceğini duyurdu. Aylin Nazlıaka'nın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. Nazlıaka'nın milletvekili aday adaylığından neden çekildiği araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

AYLİN NAZLIAKA KİMDİR?

Aylin Nazlıaka, 3 Aralık 1968'de Ankara'da doğdu. Orta ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji'nde tamamlamasının ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu ve Harvard Üniversitesi’nde Yükselen Liderler eğitim programını tamamladı. Çalışma hayatına özel sektörde başladı ve 24 yaşında Türkiye'nin ilk yerel insan kaynakları danışmanlığı şirketini kurdu. Birçok sivil toplum örgütünde yer aldı. Canlı olarak yayın yapan "İş ve Kariyer Dünyası" adlı programı hazırlayıp sundu. Gerek Türkiye'de gerekse yurt dışında birçok ulusal ve uluslararası kongreye konuşmacı olarak katıldı.

Nazlıaka, ilk defa 2011 Türkiye genel seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili olarak meclise girdi. 2015'te ön seçimi kazanarak yeniden aday oldu ve 2015 genel seçimlerinde yeniden CHP Ankara Milletvekili olarak seçildi. 2010-2012 yılları arasında CHP Parti Meclisi Üyeliği görevinde bulunan Nazlıaka, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yürütülen “GenceArtı İstihdamda Fırsat Eşitliği Yaratma Projesi'nin mimarıdır. 24. Dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu ve Türkiye-AB Uyum Komisyonu Üyeliği görevini üstlendi.

9 Ağustos 2020 tarihinde 650 kadın delegenin katılımıyla gerçekleştirilen CHP 14. Kadın Kolları Kurultayı'nda 514 geçerli oydan 308'ini alan Nazlıaka, CHP Kadın Kolları Başkanı seçildi.

ÖZEL YAŞAMI

Aylin Nazlıaka, İzzet Nazlıaka'yla evlidir.

ÖDÜLLERİ

2001 - Yılın İş Kadını

2002 - ODTÜ Takdir Ödülü

2008 - Yılın Genç İş Kadını

2012 - Yılın Milletvekili

2012 - Yaşama Dokunan İnsan

2012 - Kadın Platformu Ödülü

2013 - Yılın Politikacısı

2013 - Yılın Siyasetçisi

2014 - Yılın Siyasetçisi

2016 - Yılın Spor Destekçisi

2017 - Yılın Spor Destekçisi

2018 - Yılın Siyasetçisi

2018 - Yılın Spor Destekçisi

AYLİN NAZLIAKA NEDEN ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ?

Aylin Nazlıaka, Yenimahalle Belediyesi'nin düzenlediği iftar yemeğinde, milletvekili aday adaylığından çekilmesiyle ilgili “Ben bugün Sayın Genel Başkanımızla görüştüm ve bundan sonraki sürece, 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kabinesi’nde yarışmak üzere milletvekili aday adaylığımı çekme kararı alarak bugün buraya geldim. İnanıyorum ki o güzel, eşit, aydınlık, özgür günleri hep birlikte kuracağız.” ifadelerini kullandı.



















