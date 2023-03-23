Müezzin Fuat Yıldırım kimdir, nereli, kaç yaşında? Fuat Yıldırım hangi partiden aday oldu?

Müezzin Fuat Yıldırım, milletvekili aday adayı oldu. Peki, Müezzin Fuat Yıldırım kimdir, nereli, kaç yaşında? Fuat Yıldırım hangi partiden aday oldu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 22:02
Müezzin Fuat Yıldırım kimdir, nereli, kaç yaşında? Fuat Yıldırım hangi partiden aday oldu?
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Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken, milletvekili aday adaylıkları da gündem oldu. Müezzin Fuat Yıldırım, milletvekili aday adayı olan kişilerden oldu. ''Müezzin Fuat Yıldırım kimdir, nereli, kaç yaşında? Fuat Yıldırım hangi partiden aday oldu?'' soruları sıklıkla aratılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

FUAT YILDIRIM KİMDİR?

Fuat Yıldırım, Dolmabahçe Bezmiâlem Valide Sultan Camisi'nde müezzinlik yaptı. Fuat Yıldırım, Gezi Direnişi sırasında, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Camide içki içildi” iddiasına, “Ben din adamıyım, yalan söyleyemem, içki içildiğini görmedim.'' ifadelerini kullanmıştı.

FUAT YILDIRIM HANGİ PARTİDEN ADAY OLDU?

Fuat Yıldırım, CHP'den milletvekili aday adayı oldu.


fuat yıldırım CHP milletvekili adayı

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