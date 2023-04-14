Aylin Nazlıaka'dan Fatih Erbakan'a 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi: Hadsiz!

Yayınlanma: 14.04.2023 - 10:20

Güncelleme: 14.04.2023 - 10:43

Cumhur İttifakı'nın yeni ortağı Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'ın 'İstanbul Sözleşmesi' üzerinden Millet İttifakı'nı hedef aldığı sözlerine CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'dan sert tepki geldi.

Nazlıaka, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

"Fatih Erbakan denilen zat, "İstanbul Sözleşmesi'ni geri getireceğiz' diyen bir zihniyetin iktidara gelmesine vesile olursanız bunun vebalini nasıl ödeyeceksiniz?" demiş! Hadsiz!? Kadınların yaşam hakkına göz dikmenize asla izin vermeyeceğiz"

Nazlıaka "#İstanbulSözleşmesi kırmızı çizgimizdir" diye yazdı.

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin milletvekili adaylarının tanıtıldığı Ankara Ticaret Odası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda İstanbul Sözleşmesi üzerinden Millet İttifakı'nı şu sözlerle hedef almıştı:

"PKK'nın, FETÖ'nün en önde gelen isimlerinin her geçen gün destek açıklamaları yaptığı bir masanın, 'Gelir gelmez İstanbul Sözleşmesi'ni geri getireceğiz' diyen bir zihniyetin, 'LGBT son derece normaldir. Türk aile yapısına zarar vermez' diyen bir zihniyetin, 'Okul öncesi çocuklara Kuran öğretmek çağ dışılıktır' diyen bir zihniyetin iktidara gelmesine vesile olursanız bunun vebalini nasıl ödeyeceksiniz?"