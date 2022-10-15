CHP, Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapacak: 'Savaş dönemi düzenlemesi'
CHP, hafta sonu “sansür yasası”nı AYM’ye taşımak için gerekli çalışmaları yapacak. AYM’ye yapılacak itirazda, yasanın en çok tartışılan 29. maddesinin “savaş hükümlerini içeren yanları olması”na dikkat çekilecek.
CHP, TBMM’de kabul edilen sansür yasasını Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşımak üzere çalışma başlattı. Partinin itiraza yönelik son hazırlıklarını hafta sonu yapacağı, hafta başında ise itiraz sürecine ilişkin yol haritasını açıklayacağı belirtildi. İtirazın, yasanın genel kurul görüşmeleri sırasında yapılan eleştiriler üzerinden kurulması bekleniyor.
Buna göre CHP, yasanın “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunu” düzenleyen 29. maddesinin “savaş hükümleri içeren bir düzenlemenin barış düzeninde uygulanması anlamına geldiği ve bunun da anayasaya aykırı olduğu” savunulacak.
CHP’ye göre yasada basın kartının İletişim Başkanlığı’nın takdirine verilmesi ise anayasanın “Basın hürdür, sansür edilemez. Basımevi kurmak izin alma ve mali teminat yatırma şartına bağlanamaz” maddesine aykırılık taşıyor.
CHP, teklifin genel olarak anayasanın 2’nci, 13’üncü, 22’nci, 25’inci ve 26’ncı maddelerine aykırı olduğunu savunuyor.
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