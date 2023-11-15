'AYM kapatılsın' diyen Devlet Bahçeli'nin eski sözleri gündem oldu: 'İyi ki Anayasa Mahkemesi var'

Yayınlanma: 15.11.2023 - 16:38

Güncelleme: 15.11.2023 - 16:38

Siyaset gündemi yüksek yargıdaki krizi konuşmaya devam ediyor.

Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi (AYM) arasındaki gerilim sürerken; partisinin grup toplantısında konuşan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AYM'yi ve AYM Başkanı Zühtü Arslan'ı açık hedef göstermişti.

Sert bir dille Anayasa Mahkemesi'ni eleştiren MHP lideri, kürsüde AYM Başkanı Zühtü Arslan'a da 'terörist' iması yaparak "Kandil'e git" demişti.



'CESARETİN VARSA KANDİL'E GİT'

Kürsüde Arslan'ı açık hedef gösteren Bahçeli, "AYM başkanının dilinin altında eveleyip gevelediği asıl maksadı, asıl düşüncesi nelerden ibarettir? AYM başkanının haddini çok açık bir şekilde aştığını düşünüyoruz. Türk devletiyle uğraşma, cesaretin varsa Kandil'e git" ifadelerini kullanmıştı.

"AYM YA KAPATILMALI YA DA YENİDEN YAPILANDIRILMALI"

AYM için 'hukuk düzeninin safrası' ve 'sancısı' ifadelerini kullanan Bahçeli, "Karşımıza 2 seçenek çıkıyor: AYM ya kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalıdır" diye konuşmuştu.

2014 YILINDAKİ SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Son olarak Bahçeli'nin 2014 yılında Balyoz davasından tutukluyken vekil seçilen ve AYM’nin verdiği hak ihlali kararı sonrası Meclis’e dönebilen Eski MHP Milletvekili Engin Alan hakkında söylediği ''İyi ki Anayasa Mahkemesi vardır'' sözleri yeniden gündem oldu.

2010 yılında Balyoz davasından tutuklanan Engin Alan, 2011 yılında, cezaevinde iken MHP milletvekili seçildi. O dönem AYM’nin verdiği hak ihlali kararı sonrası Meclis’e dönebilen Eski MHP Milletvekili Engin Alan hakkında Devlet Bahçeli, TBMM'de gerçekleşen partisinin ilk grup toplantısında ''İyi ki Anayasa Mahkemesi vardır, iyi ki vicdanı sapmayan hakimler görev başındadır" demişti.