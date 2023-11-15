Eski İstihbarat Daire Başkanı'ndan Bahçeli'ye: Siz, Ankara’yı ‘Kandil’e’ çeviren değil misiniz?

Yayınlanma: 15.11.2023 - 15:06

Güncelleme: 15.11.2023 - 15:07

Eski Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, sosyal medya hesabından isim vermeden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Uzun, şu ifadeleri kullandı:

“Sinan Ateş kardeşimizi Başkent’in ortasında, Cuma namazı çıkışında öldürten partili kim? Siz, Ankara’yı ‘Kandil’e’ çeviren değil misiniz?”

Sinan Ateş kardeşimizi Başkent’in ortasında, Cuma namazı çıkışında öldürten partili kim?

Siz, Ankara’yı “Kandil’e” çeviren değil misiniz? — Sabri Uzun (@SabriUzun28) November 15, 2023

Bahçeli dün yapılan partisinin TBMM’deki grup toplantısında "AYM Başkanı, Zillet İttifakı'nın yüksek yargıya yuvalanmış hastalıklı koludur. Bunu reddediyoruz. Bu kişinin haddini ve hududunu çok açık şekilde aştığını düşünüyoruz. Türk Devleti'yle uğraşma, cesaretin varsa Kandil'e git. Mahkeme Başkanı objektifliğini ve tarafsızlığını kaybetmiş, Türkiye'nin yeni yönetim sistemiyle, milli birlik ve kardeşliğe cephe almıştır" demişti.