AYM'den Can Atalay için erteleme kararı... Deniz Özen: Hukukla bağı yok

Yayınlanma: 13.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 13.10.2023 - 03:00

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın bireysel başvurusu ile ilgili görüşmeyi, bir üyenin dosyaya hazırlanamadığını belirtmesi üzerine ileri tarihe erteledi.

Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkûm edildikten sonra Hatay milletvekili seçilen, tahliye ve yargılamanın durması istemi Yargıtay tarafından reddedilen Atalay, AYM’ye bireysel başvuruda bulundu. Başvuru AYM önüne gelmeden Atalay hakkındaki karar Yargıtay tarafından onandı. AYM İkinci Bölümü’nün görüştüğü başvuru, AYM Genel Kurulu’na sevk edildi. AYM Genel Kurulu, bunun üzerine başvuruyu dünkü gündemine aldı. Yargılamaya devam edilmesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının, tahliye talebinin reddedilmesi nedeniyle de kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği belirtilen başvurunun görüşülmesi ertelendi.

(Deniz Özen)

‘HUKUKLA BAĞI YOK’

Atalay’ın avukatı Deniz Özen, erteleme gerekçesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak “Meselenin hukukla bağı tümden kopmuş durumda” tepkisini gösterdi. Atalay’ın avukatı Deniz Özen, “Atalay, 1.5 yıldır cezaevinde. 14 Mayıs’ta seçim oldu. 14 Mayıs’tan bu yana tahliye edilmesini bekliyoruz. AYM’nin, bir milletvekilinin cezaevinde tutulamayacağına ilişkin çok sayıda kararı var. Artık yerleşik hali gelmiş içtihadı var. Bugüne kadar Yargıtay’ın resen yapması gereken işlem halen yapılmadı” dedi.

‘AKILLA İZAH EDİLEMEZ’

Özen, “Bir AYM üyesinin, Hatay gibi depremden çok ciddi yara almış bir kentin, halkının iradesiyle seçilmiş bir kişi hakkında ‘Dosyaya hazırlanamadım’ gibi bir gerekçeyle dosyanın ertelenmesine sebep olması akılla, mantıkla izah edilebilir değil” ifadelerini kullandı.

(Ali Mahir Başarır)

FİDAN VE İNCE İMASI



CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, dosyanın ertelenmesine isim vermeden AYM üyeliğine atanması tartışmalı olan üyeler İrfan Fidan ve Muhterem İnce üzerinden tepki gösterdi. Başarır, “Oradaki birçok üye ve sayın başkanı tenzih ederek söylüyorum; eğer ki İçişleri Bakanlığı’ndan bir bakan yardımcısı Yargıtay’a ya da Sayıştay’a gelip, tek sayfa çevirmeden AYM’ye geçiyorsa ya da yine Çağlayan’da şaibeli bazı kararlara imza attıktan sonra Yargıtay’a gelip, tek bir imza bile atmadan AYM’ye geçiyorsa, bu dosyaya hazır olmamasını da normal karşılıyorum” dedi.