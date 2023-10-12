Son dakika.... Anayasa Mahkemesi 'Can Atalay' görüşmesini erteledi!

Yayınlanma: 12.10.2023 - 10:28

Güncelleme: 12.10.2023 - 10:42

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Davası'nda aldığı 18 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın bireysel başvurusunu bugün görüşecekti. Ancak AYM Atalay'ın bireysel başvurusunu ilerleyen tarihlerde görüşme yönünde karar aldı.

BİR ÜYE DOSYAYA HAZIRLANAMAMIŞ!

AYM'nin erteleme gerekçesinin ise, bir üyenin dosyaya hazırlanamadığını beyan etmesi olduğu aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

14 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Gezi Davası tutuklusu avukat Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'ne 'hak ihlali' başvurusunda bulunmuştu.

5 Ekim'de yapılan toplantıda, Atalay'ın başvurusunun Genel Kurul'a sevkine ve 12 Ekim tarihinde görüşülmesine karar verilmişti.