Son dakika.... Anayasa Mahkemesi 'Can Atalay' görüşmesini erteledi!

Son dakika haberi... Anayasa Mahkemesi'nin, tutuklu bulunan TİP milletvekili avukat Can Atalay’ın bireysel başvurusunu bugün karara bağlaması bekleniyordu. Ancak AYM, Atalay'ın başvurusunu ilerleyen tarihlerde görüşme kararı aldı. Gerekçenin ise, bir üyenin dosyaya hazırlanamaması olduğu belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.10.2023 - 10:28
Son dakika.... Anayasa Mahkemesi 'Can Atalay' görüşmesini erteledi!
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Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Davası'nda aldığı 18 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın bireysel başvurusunu bugün görüşecekti. Ancak AYM Atalay'ın bireysel başvurusunu ilerleyen tarihlerde görüşme yönünde karar aldı.

BİR ÜYE DOSYAYA HAZIRLANAMAMIŞ!

AYM'nin erteleme gerekçesinin ise, bir üyenin dosyaya hazırlanamadığını beyan etmesi olduğu aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

14 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Gezi Davası tutuklusu avukat Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'ne 'hak ihlali' başvurusunda bulunmuştu.

5 Ekim'de yapılan toplantıda, Atalay'ın başvurusunun Genel Kurul'a sevkine ve 12 Ekim tarihinde görüşülmesine karar verilmişti.


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