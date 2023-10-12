Canan Kaftancıoğlu'ndan 'Can Atalay' açıklaması... 'Mazeret yargısı'

Yayınlanma: 12.10.2023 - 12:44

Güncelleme: 12.10.2023 - 12:49

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Davası'nda aldığı ceza Yargıtay tarafından onanan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın bireysel başvurusuna ilişkin görüşmenin, bir üyenin dosyaya hazırlanamadığı gerekçesiyle ileri bir tarih ertelenmesine yönelik tepkiler sürüyor.

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Mazeret yargısı" diyerek karara tepki gösterdi.

"MAZERETLERİ ÇEŞİTLENDİRSELER..."

Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Mazeret yargısı… Mazeretleri çeşitlendirseler hiç olmazsa. Demirtaş’ta da aynı mazeret, sanıyorum benim dosyamda da aynı mazeret. Mazerete değil adalete ihtiyacımız var!"