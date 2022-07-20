AYM’den Demirtaş için hak ihlali kararı
Anayasa Mahkemesi, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında dava açılmasını “hak ihlali” saydı.
Anayasa Mahkemesi (AYM); 2011’de terör örgütü PKK lehine slogan atılan bir eylemde yer alan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında dava açılmasını “hak ihlali” saydı ve Demirtaş’a 13 bin 500 lira tazminat ödenmesine hükmetti.
Kararda, “Başvurucunun toplantının katılımcılarından olması ona otomatik olarak toplantıyı organize eden ve yöneten kişi statüsü vermediği gibi onun salt toplantıda bulunması kanuna aykırı eylemleri gerçekleştirenlerin hareketlerine iştirak ettiği sonucunu da doğurmaz. Başvurucunun toplantıda bulunduğu esnada bazı göstericiler tarafından terör örgütünü ve örgüt liderini övücü slogan atılması ve örgütün bayrağının açılması, başvurucu hakkında kovuşturmanın ertelenmesi kararı verilerek üç yıl denetim altına alınması şeklindeki müdahaleyi haklı kılmayacaktır” ifadeleri kullanıldı.
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