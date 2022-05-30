Selahattin Demirtaş'tan muhalefete: 'Lütfen artık kendinize gelin'
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cezaevinden yazdığı yazıda muhalefete yüklenerek "Siz kararsız seçmenden daha kararsızmışsınız. Lütfen kendinize gelin" diye seslendi.
Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Artı Gerçek için kaleme aldığı yazıda muhalefet partilerine yüklendi.
"Muhalefetin belli başlı liderlerini olabildiğince dikkatle ve özenle takip ediyorum. Söylemlerini, eylemlerini, söylemediklerini; mimiklerinden beden dillerine kadar tüm hareketlerini analiz etmeye çalışıyorum. Nihayetinde siyasetçiyim ve hapiste rehin tutuluyor olsam da kendimi halka karşı sorumlu hissederek tüm gelişmeleri yakından takip ediyorum" diyen Demirtaş, AKP-MHP üzerine “derin” analizler yapmayı ise uzun zaman önce bıraktığını belirtti.
Halktaki yüzde 70’lik bir kitlenin artık net olarak değişimden yana ve gözünü muhalefete dikmiş şekilde bir çözüm beklediğini öne süren Demirtaş, bu tablo karşısında muhalefetin durumundan şikayet ederek “Voltran”ı oluşturamadıkları için aslında hiçbir şey söylemiyorlar. O kadar çok ve gereksiz şeyi tam bir kakafoni şeklinde söylüyorlar ki, sonuçta hiçbir şey söyleyememiş oluyorlar" ifadelerini kullandı.
Muhalefete "Şu perişan haldeki on milyonlara bakıp da hiç mi utanmıyorsunuz?" diye seslenen Demirtaş, yazısını şu sözlerle tamamladı:
"Meğer siz kararsız seçmenden daha kararsızmışsınız. Lütfen artık kendinize gelin. Durumun vahametine ve ciddiyetine uygun bir duruşla ortak ve somut bir mesajda buluşup memleketi uçurumun dibinden çıkarın. Sorumluluk da vebal de hepinizdedir.
Biliyorum, yapabilirsiniz.
Selahattin Demirtaş
Edirne Cezaevi"
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