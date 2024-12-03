AYM'den 'imar barışı' ve 'yapı denetim' kararı: O madde iptal edildi

Yayınlanma: 03.12.2024 - 09:47

Güncelleme: 03.12.2024 - 09:48

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sırasında da çok tartışılan 'yapı denetim'le ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'nden önemli bir karar çıktı.

Anayasa Mahkemesi, İmar Kanunu'nun geçici 16. maddesindeki, "Yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğundadır" düzenlemesini Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

İMAR BARIŞI

İmar Kanunu'nun geçici 16. maddesinde ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınmasına ve imar barışının sağlanmasına yönelik usul ve esaslar düzenlenmişti.

Bu kapsamda, 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılardan gerekli şartları sağlayanlara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 31 Ekim 2018 tarihine kadar başvurulması halinde yapı kayıt belgesi verilebileceği öngörülmüştü.

AYM tarafından yapılan incelemede; "Yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğundadır" düzenlemesinin Anayasa'ya aykırı olduğuna karar verildi ve iptal edildi.

KAMU KURUMLARI SORUMLU OLACAK

Kararda, idarenin denetim ve gözetim sorumluluğunun devam ettiği bir konuda idare aleyhine tazminat davası açılamamasının Anayasa'ya aykırı olduğu vurgulandı.

İptal kararı sonrası yapı kayıt belgesi alan ve yasal statüye kavuşan binalarda deprem gibi etkenlerle yaşanabilecek olaylardan kamu kurumları da sorumlu olacak. Vatandaşlar ilgili kamu kurumları aleyhine tazminat davası açabilecek. İlgili karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.