AYM'nin 'anayasa dersi' mahkemeye yetmedi, hukukçular tepki gösterdi: Diplomaları yırtacağız

Yayınlanma: 29.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.12.2023 - 03:00

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki ikinci ihlal kararının gerekçesi önceki gün yayımlandı. AYM’nin bir ihlal kararı kendisine ulaşan mahkemenin anayasal ve yasal yükümlüğünün, AYM’nin ihlal kararlarının uygunluğunu veya yerindeliğini sorgulamak değil, ihlalin sonuçlarını gidermek üzere işlemlere başlamak olduğu vurgulanan kararda, “İstanbul 13. ACM’nin, usul hukukunda kendisine verilmemiş bir yetkiyi kullanarak ihlal kararının gereğini yerine getirmekten kaçındığı” tespiti yapıldı. İstanbul 13. ACM’ye ise hukukçular tepki gösterdi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, “Hukuken yapılabilecek hiçbir yorum kalmadı. Bir mahkeme ‘Ben açıkça anayasayı tanımıyorum’ diyor. Bu ülke üzerinde yaşayan istisnasız herkese meydan okuyor. HSK, hemen yarın gereğini yapmaz ise tüm aksaklıklarına rağmen bir şekilde işleyen hukuk düzeninin sona erdiğini ilan eder” tepkisini gösterdi.

‘DARBE YAPMAK DEMEKTİR’

Milletvekili seçildikten sonra tahliye edilmeyerek ihlalin başlatıldığını, AYM’nin ilk ihlal kararına karşın tahliye edilmeyerek de ihlalin sürdürüldüğünü vurgulayan idare hukukçusu Metin Günday, “AYM’nin, ihlal kararında ne yapılması gerektiğinin madde madde yazıldığını, okuma yazma bilen herkesin anlayacağını. Bu, anayasayı hiçe saymak, anayasaya karşı darbe yapmaktır. Üstelik, 2017’deki anayasa değişikliği ile son biçimini almış, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini getirmiş olan anayasaya dahi uyulmuyor. Hukukçu olacak başka bir cümle bulamıyorum” ifadelerini kullandı.

Kararın ardından “Diplomamı yırtıp atacağım. Aynı meslekten olmayı artık içime sindiremiyorum” diyen Prof. Dr. Mehmet Köksal, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, AYM’nin ikinci ihlal kararının gerekçesinde ne yapılması gerektiğinin tek tek anlatıldığını vurguladı. Köksal, “İstanbul 13. ACM, ilk seferde görevini kötüye kullanmıştı. Bu sefer artık kasıtlı olarak görevini kötüye kullanmış demektir. Türkiye’de bir ACM, hukuku hiçe sayarak, kanunları hiçe sayarak ve suç işleme kastıyla hareket ederek karar vermiştir” dedi.

‘SIZI KEYFILIĞE YÖNELTMESIN’

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Türkiye Adalet Akademisi tarafından düzenlenen Akademi Söyleşileri programında, hâkim ve savcı adaylarıyla bir araya geldi. Atalay hakkındaki ikinci ihlal kararından ardından üstü kapalı olarak AYM’yi hedef alan Akarca, “Bazen maddenin bir fıkrasını okumak sizi yanıltıcı sonuçlara götürebilir. Kararlarınızın kesin olması sizleri keyfiliğe yöneltmesin. ‘Nasıl olsa temyiz kabiliyeti yok, herkes bu kararı kabul etmek ve uygulamak zorunda’ mantığıyla adaleti tesis etmekten uzaklaşmayınız” dedi.