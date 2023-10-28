AYM'nin Can Atalay için mahkemeye gönderdiği yazı, sisteme saatler sonra girilmiş!

Yayınlanma: 28.10.2023 - 10:37

Güncelleme: 28.10.2023 - 10:37

Gezi Parkı eylemleriyle ilgili davada tutukluyken TİP'ten milletvekili seçilen Can Atalay'ın tahliye taleplerinin reddedilmesi üzerine AYM, 25 Ekim'de hak ihlali kararı verdi.

Halk TV'den Fırat Fıstık'ın haberine göre, Anayasa Mahkemesi'nden İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bir yazı gönderildi. AYM'nin gönderdiği yazıda 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nden kararını bildirmesi ve yeni yargılamaya ilişkin esas numarasının yazılması istendi.

AYM, gerekçeli kararında Atalay'ın tahliye edilmesi ve yeniden yargılanması gerektiğini belirtmişti. Bu yazıyla AYM, bir an önce tahliye kararı vermesi için yerel mahkemeyi bir kez daha uyarmış oldu.

Ancak gönderilen yazı öğle saatlerinde mahkemeye gelmesine rağmen sisteme saatler sonra girildi.

Böylece 13. Ağır Ceza Mahkemesi, bu yazının sisteme girilmesini de geciktirmiş oldu.