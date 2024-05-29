Ayşe Ateş canlı yayında sordu: 'Tetikçiyi de MHP'li vekilin babasının evinde mi sakladılar?'

Yayınlanma: 29.05.2024 - 09:10

Güncelleme: 29.05.2024 - 09:22

Ankara Çukurambar’da 30 Aralık 2022'de suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, şüphelilerden eski vekil Olcay Kılavuz'un MHP’deki danışmanlık görevinden alınmasının ardından çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Ayşe Ateş Halk TV yayınına telefonla bağlanıp tetikçinin günlerce nasıl saklandığına ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve eski MHP milletvekili olan Kılavuz'un tetikçiyi Ankara'dan çıkaran sanığı evinde sakladığının ortaya çıktığını hatırlatan Ateş, tetikçi Eray Özyağcı'nın da Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'a ait makam aracı ile Bolu'ya götürüldüğünü söyledi.

'YARDIM VE YATAKLIK KARŞILIĞINDA MI MİLLETVEKİLİ YAPILDI?'

Tetikçinin halihazırda MHP Bolu Milletvekili olan İsmail Akgül'ün babasının evinde saklandığını öne süren Ayşe Ateş şöyle devam etti:

"Çok kuvvetli şüphelerim var. Kesin yüzde 100 diyemem ancak yoğun bir şüphem var. Çünkü deliller mevcut. İsmail Akgül kimdir önce onunla başlamak istiyorum. İsmail Akgül, Olcay Kılavuz'un Ülkü Ocakları Genel Başkanı olduğu dönemde Bolu'da ocak başkanı.

Sinan öldürüldüğünde ise bir görevi yok. Burada izah bekleyen sorular şunlar. Neden Ali'nin Veli'nin değil de MHP Milletvekili İsmail Akgül'ün baba evi aranmıştır. Babası Mehmet Akgül'e ait araç neden Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmiş ve parmak izi incelemesi yapılmıştır. Acaba tetikçi Eray Özyağcı'nın Bolu'da saklandığı saatlerde acaba burada mı himaye ettiler?

Bu şekilde de İsmail Akgül bu siyasi cinayete bulaştı ve bunun karşılığında mükafat olarak milletvekilliği mi verildi? Benim sorduğum sorular bunlar.”

NE OLMUŞTU?

Devlet Bahçeli, suikastın ardından tetikçiyi Ankara'dan çıkardığı öne sürülen Tolgahan Demirbaş’ın yakalandığı polis baskını sırasında yanında olduğu ve zaman zaman kullandığı evde sakladığı ortaya çıkan Olcay Kılavuz'u, Sinan Ateş suikastına dair açıklamaları nedeniyle dün danışmanlık görevinden almıştı.