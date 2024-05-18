Ayşe Ateş: Beni de öldürecekler, haberiniz olsun

Yayınlanma: 18.05.2024 - 12:17

Güncelleme: 18.05.2024 - 12:28

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş eşinin öldürülmesiyle ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bilgisinin bulunup bulunmadığına dair açıklamalarda bulundu.

Ateş yaptığı açıklamada ''Olaydan hemen önce Sinan yine bir girişimde bulundu. Devlet Bahçeli'yi aradı. Tabi ki özel kalemi Murat Çeliker ‘Git seni abin kurtarsın’ deyip telefonu suratına kapattı. Abisi de İsmet Büyükataman dabütün bu cinayet hazırlıkları yapılırken hiçbir girişimde bulunmadı'' ifadelerini kullandı.

''BAHÇELİYE DOĞRU AKTARILMADI''

Cinayet işlenmeden önce MHP içerisinde herkesin bildiğini söyleyen Ataş ''Bütün MHP biliyordu ama Devlet Bahçeli'ye doğru aktarılmadı. Şöyle iddialar vardı Devlet Bahçeli'yi koruyor mu kolluyor mu diye. Hayır Devlet Bahçeli kimseyi öldürtmez. Bu Devlet Bahçeli'nin tarzı değildir. Cinayet emrini Bahçeli'nin verdiğine, beni buna kimse ikna edemez. Ancak bu cinayetin işleneceğini herkes biliyordu. Yanlarında bu cinayetin organizasyonu yapılırken seslerini çıkarmadılar. Ne için koltuklarının bekası için'' ifadelerini kullandı.

''BENİ DE ÖLDÜRECEKLER''

Fatih Altaylı’ya konuk olan Ateş, programda kendisinin de ölüm tehdidi altında olduğunu söyleyerek “Kapılar arkasında Ayşe Ateş cinayeti planlanıyor. Konuşulmaya başlanmış. İçişleri Bakanlığı’na koruma başvurusunda bulundum. Ayşe Ateş'i de öldürecekler haberiniz olsun” dedi.