Ayşe Ateş'ten MHP'li Büyükataman'a tepki: Paylaşımın izaha, varlığın insanlığa muhtaç

Yayınlanma: 06.06.2024 - 11:29

Güncelleme: 06.06.2024 - 11:29

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, sosyal medya hesabından "Yargıya intikal etmiş bir cinayet davasında partimizin ve Ülkü Ocakları’nın suçlanması, hatta dahilde ve hariçte Ülkü Ocakları’na suç örgütü gölgesi düşürmek için kolları sıvayan ajan ve provokatörlerin sırtının sıvazlanması tesadüf değildir.

Hepsini biliyoruz, hepsini takip ediyoruz, verilmeyecek bir hesabımızın olmadığını cümle alemle paylaşıyoruz

Devlet Bahçei" paylaşımında bulundu.

Büyükataman'ın paylaşımına, öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş yanıt verdi.

Ateş, şu ifadeleri kullandı:

“Ey İsmet Büyükataman!

Ey makam sahibi muhterem kişi!

İnsandan vefa dilenen bu yüzyılın

Koltuğuyla insanlığını çiğneyen hiçi

Yaptığın paylaşım izaha muhtaç. Gel,düzeltelim.

Yargıya intikal etmiş bir cinayet davası değil. “Evladım” dediğin insanın -öldürüleceğini bildiğin hâlde- canice öldürülmesini önlemek için hiçbir girişimde bulunmadığın, sokak ortasında katledilmesini çekirdek çitleyerek izlediğin, katledildikten sonra, sana “dede” diyen kızlarımın göz yaşlarına kıs kıs güldüğün bir siyasi cinayet. Tutuklu bulunanların ve cinayet şüphelisi sıfatıyla hakkında soruşturma yürütülenlerin büyük çoğunluğunun Ülkü Ocakları ve MHP mensubu olduğu bir siyasi cinayet.

Dedim ya: Paylaşımın izaha muhtaç.

Görünen o ki varlığın da insanlığa muhtaç.”