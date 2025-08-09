Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ayşe Barım için tahliye kararı vermişti: O hâkim önce sürüldü, sonra emekli olup avukatlığa başladı

9.08.2025 16:14:00
Gezi Parkı eylemleri gerekçe gösterilerek tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkında tahliye kararı veren hakimin emekli olup avukatlığa başladığı öğrenildi.

Gezi davasından tutuklu, Türk Tabipleri Birliği'nin sağlık sorunları sebebiyle tahliye edilmesi çağrısı yaptığı menajer Ayşe Barım'ın avukatları, şubat ayında tutukluğun kaldırılması için sulh ceza hakimliğine başvurmuştu.

İtirazı inceleyen İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi Barım hakkında tahliye kararı vermiş, bunun üzerine savcılık karara itiraz etmişti. Aynı gece İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi Barım hakkında tekrar tutuklama kararı vermişti.

Tahliye kararı veren asliye ceza mahkemesi hâkimi hakkında ise 2 Mart'ta Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından soruşturma başlatılmış, hâkim tüketici mahkemesinde görevlendirilmişti.

Halktv.com.tr yazarı Saymaz, sözkonusu hakim Fatih Kapan'ın emekli olup avukatlığa başladığını yazdı.

İsmail Saymaz'ın yazısında o bölüm şöyle:

"İtirazları reddedilince İstanbul 8. Asliye Ceza’ya başvurdular. Hakim, Fatih Kapan’dı. Kapan, beklenmedik bir şekilde Barım’ın tahliyesine hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hemen itiraz etti. İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi, itirazı kabul etti ve Barım’ın tutukluğunun devamına karar verdi.

Hakimler Savcılar Kurulu, görevinden aldığı Kapan’ı Tüketici Mahkemesi’ne sürdü. Ardından Kapan’a soruşturma açıp müfettiş gönderdi. Bir aylık izin alan Kapan, yazılı savunmasını verip yaz kararnamesini beklemeden emekli oldu. İstanbul’da bir arkadaşının ofisinde avukatlığa başladı. Öğrendiğim kadarıyla bir aydır davalara gidip çıkıyor. Silivri servisinde görüldüğü gün, CHP'li Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’le görüşe gidiyormuş. Bağlı bulunduğu ofis, Tekin’in avukatlığını alabilirmiş.

Kapan, verdiği için mesleğine mal olan kararından ötürü pişman mı? Öğrendiğim kadarıyla hayır. Kararının doğru olduğunu düşünüyor." 

İlgili Haberler

Cem Küçük'ten 'Murat Çalık' ve 'Ayşe Barım' için çağrı: 'Tahliye edilsinler!'
Cem Küçük'ten 'Murat Çalık' ve 'Ayşe Barım' için çağrı: 'Tahliye edilsinler!' İktidara yakınlığıyla bilinen Cem Küçük, Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinden İBB soruşturmasında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile Gezi eylemleri soruşturmasında tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın, tedavilerine devam edebilmeleri için tahliye edilmeleri gerektiğini yazdı.
İstanbul Tabip Odası'ndan 'Ayşe Barım' çağrısı
İstanbul Tabip Odası'ndan 'Ayşe Barım' çağrısı Menajer Ayşe Barım'ın tutukluluğuna devam kararı verilmesinin ardından İstanbul Tabip Odası'ndan bir çağrı geldi. Yapılan açıklamada "Hastanın Başka herhangi bir ek sağlık sorunu bulunmaması durumunda bile ani ölüm riskini haiz olan kalp hastalığı nedeniyle bir an önce tahliye edilmesi kanaatindeyiz" ifadeleri kullanıldı.
Ayşe Barım'ın tutukluluk durumuna ilişkin karar
Ayşe Barım'ın tutukluluk durumuna ilişkin karar 30 yıla kadar hapis talebiyle yargılanan menajer Ayşe Barım hakkında tutukluluk incelemesi yapıldı. Mahkeme, Barım’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.