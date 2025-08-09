Ayşe Barım için tahliye kararı vermişti: O hâkim önce sürüldü, sonra emekli olup avukatlığa başladı

Gezi davasından tutuklu, Türk Tabipleri Birliği'nin sağlık sorunları sebebiyle tahliye edilmesi çağrısı yaptığı menajer Ayşe Barım'ın avukatları, şubat ayında tutukluğun kaldırılması için sulh ceza hakimliğine başvurmuştu.

İtirazı inceleyen İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi Barım hakkında tahliye kararı vermiş, bunun üzerine savcılık karara itiraz etmişti. Aynı gece İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi Barım hakkında tekrar tutuklama kararı vermişti.

Tahliye kararı veren asliye ceza mahkemesi hâkimi hakkında ise 2 Mart'ta Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından soruşturma başlatılmış, hâkim tüketici mahkemesinde görevlendirilmişti.

Halktv.com.tr yazarı Saymaz, sözkonusu hakim Fatih Kapan'ın emekli olup avukatlığa başladığını yazdı.

İsmail Saymaz'ın yazısında o bölüm şöyle:

"İtirazları reddedilince İstanbul 8. Asliye Ceza’ya başvurdular. Hakim, Fatih Kapan’dı. Kapan, beklenmedik bir şekilde Barım’ın tahliyesine hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hemen itiraz etti. İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi, itirazı kabul etti ve Barım’ın tutukluğunun devamına karar verdi.

Hakimler Savcılar Kurulu, görevinden aldığı Kapan’ı Tüketici Mahkemesi’ne sürdü. Ardından Kapan’a soruşturma açıp müfettiş gönderdi. Bir aylık izin alan Kapan, yazılı savunmasını verip yaz kararnamesini beklemeden emekli oldu. İstanbul’da bir arkadaşının ofisinde avukatlığa başladı. Öğrendiğim kadarıyla bir aydır davalara gidip çıkıyor. Silivri servisinde görüldüğü gün, CHP'li Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’le görüşe gidiyormuş. Bağlı bulunduğu ofis, Tekin’in avukatlığını alabilirmiş.

Kapan, verdiği için mesleğine mal olan kararından ötürü pişman mı? Öğrendiğim kadarıyla hayır. Kararının doğru olduğunu düşünüyor."