Ayşe Barım'ı tahliye eden hakim hakkında flaş gelişme

Cezaevinden çıkamadan yeniden tutuklanan Menajer Ayşe barım hakkında tahliye kararı veren hakim, görevden alınarak, aynı adliyede tüketici mahkemesi hakimliğine atandı.

Ayşe Barım'ı tahliye eden hakim hakkında flaş gelişme
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.03.2025 - 15:37

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Gezi direnişi eylemlerini yönlendirme iddiasıyla tutuklanan Ayşe Barım hakkında tahliye kararı veren İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi F. K. hakkında soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılığın karara itirazı üzerine 20. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın itirazını yerinde bulmuş tahliye kararını kaldırarak tutukluluğunun devamına hükmetmişti.

GÖREVDEN ALINDI

Gazeteci Alican Uludağ’ın haberine göre, HSK, menajer Ayşe Barım hakkında tahliye kararı veren İstanbul 8. Asliye Ceza Hakimi F. K.'yi görevden alarak, aynı adliyede tüketici mahkemesi hakimliğine atadı.

F.K. hakkındaki HSK soruşturması da sürüyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Başsavcılığı'nın itirazı üzerine Ağır Ceza Mahkemesi, tahliye kararı sonrası cezaevinden çıkamadan Ayşe Barım'ın yeniden tutuklanmasına karar vermişti.

Tahliye kararını veren hakim hakkında da soruşturma başlatılmıştı.


Etiketler: #Ayşe Barım #Tahliye

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