Ayşe Barım'ı tahliye eden hakim hakkında flaş gelişme
Cezaevinden çıkamadan yeniden tutuklanan Menajer Ayşe barım hakkında tahliye kararı veren hakim, görevden alınarak, aynı adliyede tüketici mahkemesi hakimliğine atandı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Gezi direnişi eylemlerini yönlendirme iddiasıyla tutuklanan Ayşe Barım hakkında tahliye kararı veren İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi F. K. hakkında soruşturma başlatmıştı.
Başsavcılığın karara itirazı üzerine 20. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın itirazını yerinde bulmuş tahliye kararını kaldırarak tutukluluğunun devamına hükmetmişti.
GÖREVDEN ALINDI
Gazeteci Alican Uludağ’ın haberine göre, HSK, menajer Ayşe Barım hakkında tahliye kararı veren İstanbul 8. Asliye Ceza Hakimi F. K.'yi görevden alarak, aynı adliyede tüketici mahkemesi hakimliğine atadı.
F.K. hakkındaki HSK soruşturması da sürüyor.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Başsavcılığı'nın itirazı üzerine Ağır Ceza Mahkemesi, tahliye kararı sonrası cezaevinden çıkamadan Ayşe Barım'ın yeniden tutuklanmasına karar vermişti.
Tahliye kararını veren hakim hakkında da soruşturma başlatılmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal gözaltına alındı
- Cübbeli Ahmet'ten 'çakarlı araç' savunması
- 'İmralı' sürecinde amaç açığa çıktı!
- Erdoğan şehit ailelerine seslendi
- Saray'dan çok konuşulacak 'Yavaş' çıkışı
- ABD'de aşağılanan Zelenski aradığını orada buldu
- İftar için horoz kesmek istedi: Kan kaybından öldü
- Erdoğan'ın diploması nerede?
- Edip Akbayram'dan kötü haber
- Tüm kredi kartlarında limitler değişiyor!