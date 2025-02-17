Ayşe Barım hakkında peş peşe iki karar: Önce tahliye sonra yeniden tutuklama!

ID Danışmanlık şirketinin sahibi menajer Ayşe Barım'ın tutukluluğuna itiraz edildi. İtirazın ardından Barım hakkında tahliye kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ise tahliye kararına itiraz etmesi sonucu Barım'ın yeniden tutuklanmasına karar verildi.

Ayşe Barım hakkında peş peşe iki karar: Önce tahliye sonra yeniden tutuklama!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.02.2025 - 18:19

ID danışmanlık şirketinin sahibi menajer Ayşe Barım, 27 Ocak günü "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme yardım etme" gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İktidara yakın Sabah'ta yer alan habere göre, Ayşe Barım'ın avukatı İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne Barım'ın tutukluluğu hakkında itirazda bulundu. İtirazın değerlendirilmesinin ardından Barım hakkında tahliye kararı verildi.

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz ederek Barım hakkında tutukluluk kararının devam etmesini talep etti. Dosyanın değerlendirilmesinin ardından Barım'ın yeniden tutuklanmasına karar verildi.

Böylece Barım cezaevinden çıkmadan tutuklanmış oldu.


Etiketler: #Ayşe Barım #tutuklama #Tahliye

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