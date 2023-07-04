Yayınlanma: 04.07.2023 - 17:58

Güncelleme: 04.07.2023 - 17:58

İYİ Parti, Parti İçi Eğitim Başkanı görevine Ayşe Sucu'ın getirilmesiyle birlikte Ayşe Sucu hakkında aramalar hız kazandı. Yurttaşlar, Ayşe Sucu'ın hayatını, kariyeri, nereli ve kaç yaşında olduğunu araştırıyor. Peki, Ayşe Sucu kimdir, nereli, kaç yaşında? İYİ Parti Parti İçi Eğitim Başkanı Ayşe Sucu hangi partilerde görev yaptı? İşte, Ayşe Sucu hakkında merak edilenler...

AYŞE SUCU KİMDİR?

Ayşe Sucu, 21 Nisan 1959 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Sucu, ilk ve orta öğretimini Ankara'da tamamladı. 1977 yılında, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışmaya başladı. 1992-1996 yılları arasında Ankara Merkez İmam Hatip Lisesi'nde Edebiyat Öğretmeni olarak görev yaptı.

1994-1996 yılları arasında, bireysel olarak kadın faaliyetleri merkezi çalışmalarını yürüttü. 1996 yılında, çalışmalarını Türkiye Diyanet Vakfı bünyesine aktararak, ilk adıyla Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları Başkanlığı'nı kurdu (ilerleyen dönemde çalışma, Kadın Faaliyetleri Merkezi adını aldı). TDV İncesu Kültür Merkezi'ni kurdu. 1996–2010 yılları arasında, TDV Kadın Faaliyetleri Merkezi Müdürlüğü'nü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüttü.

1998 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Türkiye'nin ilk kadın din hizmetleri uzmanı unvanını ve 1999 yılında yine Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Türkiye'nin ilk kadın eğitim uzmanı unvanını aldı.

1997-2000 yılları arasında, Flash TV'de haftalık din ve kadın programlarının danışmanlığını ve sunuculuğunu yaptı. 2000–2004 yılları arasında, Balkanlar Türk Dünyası Kadınları Türkiye Delegesi olarak görev yaptı.

2000 yılında, Batman ve çevresinde genç kız ve kadınların intihar olaylarını çalıştığı kurum adına araştırdı. Çıkan sonuçları bir rapor haline getirerek DİB ve İçişleri Bakanlığı’na gönderdi.

2001 yılında, TRT'de 'İnanç' programının danışmanlığını ve sunuculuğunu üstlendi.

2005-2011 yılları arasında, Prof. Dr. Saim Yeprem’den İslam Hukuku/Usulu-ı Fıkıh ve Kelam derslerini ve DİB’de Kur’an-ı Kerim üzerine (aşere-takrip ve talim) ihtisas kurslarını tamamladı.

2000-2011 yılları arasında, Başbakanlık Altındağ İlçesi İnsan Hakları Komisyonu üyeliği yaptı.

1994-2012 yılları arasında, Kadın sorunları, Din Kültür ve Ahlak, Çağdaşlaşma ve İslam gibi konularda, Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri, İslam Ülkeleri, Avrupa’nın çeşitli ülkeleri ve Amerika olmak üzere yurt dışında ve yurt içinde çeşitli konferanslara katıldı.

2008 yılında beri İnsani Değerler Derneği'nin Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesidir. Prof. Dr. Kenan Gürsoy ile dini, felsefi ve tasavvufi serbest çalışmaları devam etmektedir.

Yayınlanmış “Din ve Kadın” ve “İnsan Olmaktır Dindarlık” isimli iki kitabı ve çok sayıda serbest ve bilimsel makaleleri bulunmaktadır.

Türktime.com, Ulus ve Sabah ve iki yerel gazetede yazıları yayınlandı.

AYŞE SUCU KİTAPLARI

Din ve Kadın, Lotus Yayınevi, 2005

İnsan Olmaktır Dindarlık, Lotus Yayınevi, 2011

Sözde Dindarlık ve Akıl Tutulması, 2014

Siyasal İslam'ın Gerçekleri, Halk Kitabevi, 2017

Cehaletten İhanete, Halk Kitabevi, 2017

Mağaraya Sızan Işık, Halk Kitabevi, 2019

Akıl Tutulması, Halk Kitabevi, 2020