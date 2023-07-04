Yayınlanma: 04.07.2023 - 17:50

Güncelleme: 04.07.2023 - 17:50

İYİ Parti Araştırma ve Veri Yönetimi Başkanlığı görevine Birol Aydemir'nın getirilmesiyle birlikte Birol Aydemir hakkında aramalar hız kazandı. Yurttaşlar, Birol Aydemir'nın hayatını, kariyeri, nereli ve kaç yaşında olduğunu araştırıyor. Peki, Birol Aydemir kimdir, nereli, kaç yaşında? İYİ Parti Araştırma ve Veri Yönetimi Başkanı Birol Aydemir hangi partilerde görev yaptı? İşte, Birol Aydemir hakkında merak edilenler...

BİROL AYDEMİR KİMDİR?

Birol Aydemir, 1966 yılında Erzincan’da doğmuştur. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu. 1994 yılında ABD, University of Delaware’de Ekonomi yüksek lisansını tamamladı. 1987’de Türkiye Kalkınma Bankası, İktisadi Analiz ve Araştırmalar Müdürlüğü’nde Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan Aydemir, 1988 yılında Gümrük Müfettişi Yardımcılığı, 1989-2006 yıllarında Devlet Planlama Teşkilatında; Planlama Uzmanı, Daire Başkanı, Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2006-2008 yıllarında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, 2008-2009’da Washington Büyükelçiliği nezdinde Planlama Müşaviri olarak görev yaptı. Temmuz 2009’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atandı.

BİROL AYDEMİR ÖZEL HAYATI

Birol Aydemir evli olup 2 erkek ve bir kız çocuğu sahibidir.

BİROL AYDEMİR HANGİ PARTİLERDE GÖREV YAPTI?

Birol Aydemir, 2022 yılında DEVA partisinden ayrılarak İyi partiye katılmıştır.