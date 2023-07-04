Yayınlanma: 04.07.2023 - 17:34

Güncelleme: 04.07.2023 - 17:34

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı görevine Burak Akburak'nın getirilmesiyle birlikte Burak Akburak hakkında aramalar hız kazandı. Yurttaşlar, Burak Akburak'nın hayatını, kariyeri, nereli ve kaç yaşında olduğunu araştırıyor. Peki, Burak Akburak kimdir, nereli, kaç yaşında? İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak hangi partilerde görev yaptı? İşte, Burak Akburak hakkında merak edilenler...

BURAK AKBURAK KİMDİR?

1977 yılında doğdu.Giresun, Espiyelidir. Kocaeli Üniversitesi Turizm & Otelcilik ve Yeditepe Üniversitesi İşletme bölümlerinden mezun olmuştur.Vatani görevini Tunceli’de tamamlamıştır.

Enerji sektöründe 15 yıl çeşitli kademelerde profesyonel olarak çalışmış ve yöneticilik yapmıştır. Teknoloji, Enerji ve gıda alanında faaliyet gösteren şirketler grubunda iş hayatına devam etmektedir.

BURAK AKBURAK ÖZEL HAYATI

Burak Akburak, evli ve 1 kız çocuğu babasıdır.

BURAK AKBURAK HANGİ PARTİLERDE GÖREV YAPTI?

DYP Gençlik Kollarında 1994-2000 yılları arasında görev almıştır. 25 Ekim 2017 ‘de tekrar siyasete girerek İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi olmuştur. Sosyal Politikalar Başkanlığı bünyesinde İYİ Parti’nin ilk STK Başkanlığını kurarak Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı olmuştur. 20 Eylül 2020 ‘de 2.Olağan Kongre’de Genel İdare Kurulu Üyesi seçilmiş ve STK İlişkilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir. 14 Mayıs 2023 seçimleri sonucunda İstanbul 1. Bölge'den Milletvekili seçilmiştir.