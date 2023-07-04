Yayınlanma: 04.07.2023 - 17:51

Güncelleme: 04.07.2023 - 17:51

İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı görevine Sevinç Atabay'ın getirilmesiyle birlikte Sevinç Atabay hakkında aramalar hız kazandı. Yurttaşlar, Sevinç Atabay'ın hayatını, kariyeri, nereli ve kaç yaşında olduğunu araştırıyor. Peki, Sevinç Atabay kimdir, nereli, kaç yaşında? İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı Sevinç Atabay hangi partilerde görev yaptı? İşte, Sevinç Atabay hakkında merak edilenler...

SEVİNÇ ATABAY KİMDİR?

Sevinç Atabay, Gazi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünden mezun olmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunda1980 yılında göreve başlayan Sevinç ATABAY, 1990-1993 yılları arasında Eğitim Ataşesi olarak Chicago/ABD'de bulundu.

Atabay 2000-2006 yılları arasında Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinde Topluluk Programları Genel Koordinatörü olarak AB'nin eğitim politikalarının tanıtılması alanlarında Brüksel-Türkiye çalışmış, Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliğinden ve AB Genel Sekreterliğindeki kamu hizmetlerinden 2006 yılında emekli olmuştur.

2006-2021 yılları arasında ise Türk Eğitim Derneği Genel Müdürlüğünü ve TED Ankara Koleji Vakfı Okulları Genel Müdürlüğünü eş zamanlı olarak yürüten ATABAY'ın, Avrupa Birliğinin anlaşılması için oluşturulan AB Takımını, TÜSİAD Eğitim Komisyonu, TOBB Eğitim Meclisi ve çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarındaki üyeliklerinin yanı sıra Genç Liderler Akademisinde (Young Guru Academy) Hayal Ortaklığı bulunmaktadır.